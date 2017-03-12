VatandaÅŸtan sert tepki Hollanda BaÅŸkonsolosluk binasÄ±na TÃ¼rk bayraÄŸÄ± astÄ±

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda bulunan Hollanda BaÅŸkonsolosluk binasÄ± Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan bir vatandaÅŸ Hollanda bayraÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile deÄŸiÅŸtirdi.

Ä°stanbul'daki Hollanda BaÅŸkonsolosluk binasÄ±ndaki Hollanda bayraÄŸÄ± indirilerek Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.UluslararasÄ± anlaÅŸmalara göre Hollanda topraÄŸÄ± sayÄ±lan BaÅŸkonsolosluk yerleÅŸkesinde Hollanda bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±ydÄ±. Ancak saat 12.00'e doÄŸru bu bayrak indirilerek yerine Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. Dün geceden beri yaÅŸanan olaylarÄ± protesto etmek isteyen bir Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n çatÄ±ya çÄ±karak bayraÄŸÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi öÄŸrenildi.