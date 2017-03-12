Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 11:42

VatandaÅŸtan sert tepki Hollanda BaÅŸkonsolosluk binasÄ±na TÃ¼rk bayraÄŸÄ± astÄ±


Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda bulunan Hollanda BaÅŸkonsolosluk binasÄ± Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan bir vatandaÅŸ Hollanda bayraÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile deÄŸiÅŸtirdi.

Ä°stanbul'daki Hollanda BaÅŸkonsolosluk binasÄ±ndaki Hollanda bayraÄŸÄ± indirilerek Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.UluslararasÄ± anlaÅŸmalara göre Hollanda topraÄŸÄ± sayÄ±lan BaÅŸkonsolosluk yerleÅŸkesinde Hollanda bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±ydÄ±. Ancak saat 12.00'e doÄŸru bu bayrak indirilerek yerine Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. Dün geceden beri yaÅŸanan olaylarÄ± protesto etmek isteyen bir Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n çatÄ±ya çÄ±karak bayraÄŸÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


MeslektaÅŸÄ±nÄ± kÃ¶pek saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtarmak istedi Ã‡elik polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Hollanda'da yaÅŸanan gerilimde polisin insanlarÄ±n Ã¼zerine kÃ¶pekle saldÄ±rmasÄ± nedeniyle meslektaÅŸÄ±na yardÄ±m etmek isteyen TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Ã‡elik'e de mÃ¼dahale de bulunuldu.


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Biz bÃ¶ylesini savaÅŸ dÃ¶nemindeyken gÃ¶rmedik Ã¶zÃ¼r yetmez

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n seÃ§im nedeniyle bu tavrÄ± takÄ±nmasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Biz savaÅŸ dÃ¶nemlerinde bile Avrupa'da bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmedik. Ã–zÃ¼r yetmez, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak." dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem'den HollandalÄ± firmalara Ã§aÄŸrÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan HollandalÄ± firmalara seslenerek TÃ¼rkiye'den korkmamalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.