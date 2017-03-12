Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 15:19

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Ankara ile gerilimin yatÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z


Bir televizyona konuÅŸan Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, dÃ¼n akÅŸam TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan ve kendisininde 'kesinlikle kabul edilemez' olayÄ±n yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

NOS televizyonuna konuÅŸan Mark Rutte, Kaya'nÄ±n Rotterdam'da planlanan bir miting için gelmemesi yönünde Hollanda'dan yapÄ±lan tüm çaÄŸrÄ±larÄ± dikkate almamasÄ±na iliÅŸkin olarak "Dün olanlar kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandÄ±. Bakan Kaya'nÄ±n neden polis eÅŸliÄŸinde Almanya sÄ±nÄ±rÄ±na getirilerek ülkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini açÄ±klayan Hollanda BaÅŸbakanÄ±, "Orada bulunmasÄ± istenmiyordu." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Hollanda'da çarÅŸamba günü yapÄ±lacak olan genel seçimler öncesinde kampanyasÄ±nÄ± sürdüren Rutte, Ankara ile gerilimin tÄ±rmanmasÄ±na neden olan durumun "yatÄ±ÅŸmasÄ± için ellerinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ±" ve "Makul taraf biz olmalÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

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MeslektaÅŸÄ±nÄ± kÃ¶pek saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtarmak istedi Ã‡elik polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Hollanda'da yaÅŸanan gerilimde polisin insanlarÄ±n Ã¼zerine kÃ¶pekle saldÄ±rmasÄ± nedeniyle meslektaÅŸÄ±na yardÄ±m etmek isteyen TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Ã‡elik'e de mÃ¼dahale de bulunuldu.


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Biz bÃ¶ylesini savaÅŸ dÃ¶nemindeyken gÃ¶rmedik Ã¶zÃ¼r yetmez

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n seÃ§im nedeniyle bu tavrÄ± takÄ±nmasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Biz savaÅŸ dÃ¶nemlerinde bile Avrupa'da bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmedik. Ã–zÃ¼r yetmez, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak." dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem'den HollandalÄ± firmalara Ã§aÄŸrÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan HollandalÄ± firmalara seslenerek TÃ¼rkiye'den korkmamalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.