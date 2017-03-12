Hollanda BaÅŸbakanÄ± Ankara ile gerilimin yatÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z

Bir televizyona konuÅŸan Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, dÃ¼n akÅŸam TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan ve kendisininde 'kesinlikle kabul edilemez' olayÄ±n yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

NOS televizyonuna konuÅŸan Mark Rutte, Kaya'nÄ±n Rotterdam'da planlanan bir miting için gelmemesi yönünde Hollanda'dan yapÄ±lan tüm çaÄŸrÄ±larÄ± dikkate almamasÄ±na iliÅŸkin olarak "Dün olanlar kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandÄ±. Bakan Kaya'nÄ±n neden polis eÅŸliÄŸinde Almanya sÄ±nÄ±rÄ±na getirilerek ülkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini açÄ±klayan Hollanda BaÅŸbakanÄ±, "Orada bulunmasÄ± istenmiyordu." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Hollanda'da çarÅŸamba günü yapÄ±lacak olan genel seçimler öncesinde kampanyasÄ±nÄ± sürdüren Rutte, Ankara ile gerilimin tÄ±rmanmasÄ±na neden olan durumun "yatÄ±ÅŸmasÄ± için ellerinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ±" ve "Makul taraf biz olmalÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.