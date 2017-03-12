BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Hollanda'yÄ± PKK'dan vurdu Yok bÃ¶yle yaÄŸma

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Sayan Kaya'nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sert aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, TÃ¼rkiye'nin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± en aÄŸÄ±r ÅŸekilde vereceÄŸini belirtti.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Hollanda krizinin ardÄ±ndan konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Aile bakanÄ±mÄ±za yapÄ±lan asla kabul edilemez. Türkiye bunun cevabÄ±nÄ± en aÄŸÄ±r ÅŸekilde verecektir. Bir daha böyle aymaz hareketlerin olmamasÄ± için gereken yapÄ±lacak. Türkiye artÄ±k 2002 öncesi Türkiye'si deÄŸil. Biz büyük Türkiye diyoruz, onlar küçük istiyor. Türkiye 94 yÄ±lda 65 yönetimle tanÄ±ÅŸtÄ±. ArtÄ±k bu milletin boÅŸa harcayacak bir saniyesi bile yok. FETÖ - PKK elini kolunu sallaya sallaya gezecek, Türkiye'den bakanlara vermeyeceksin. Yok öyle yaÄŸma! Aile bakanÄ±mÄ±za yapÄ±lan asla kabul edilemez. Türkiye bunun cevabÄ±nÄ± en aÄŸÄ±r ÅŸekilde verecektir. Bir daha böyle aymaz hareketlerin olmamasÄ± için gereken yapÄ±lacak. 15 yÄ±lda Yalova'ya 7 milyar yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. 2002'de Yalova sadece 16 milyon dolar ihracat yaparken, bugün 700 milyon dolardan fazla ihracat yapÄ±yor.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.