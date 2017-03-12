Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 15:18

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Hollanda'yÄ± PKK'dan vurdu Yok bÃ¶yle yaÄŸma


BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Sayan Kaya'nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sert aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, TÃ¼rkiye'nin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± en aÄŸÄ±r ÅŸekilde vereceÄŸini belirtti.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Hollanda krizinin ardÄ±ndan konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Aile bakanÄ±mÄ±za yapÄ±lan asla kabul edilemez. Türkiye bunun cevabÄ±nÄ± en aÄŸÄ±r ÅŸekilde verecektir. Bir daha böyle aymaz hareketlerin olmamasÄ± için gereken yapÄ±lacak. Türkiye artÄ±k 2002 öncesi Türkiye'si deÄŸil. Biz büyük Türkiye diyoruz, onlar küçük istiyor. Türkiye 94 yÄ±lda 65 yönetimle tanÄ±ÅŸtÄ±. ArtÄ±k bu milletin boÅŸa harcayacak bir saniyesi bile yok. FETÖ - PKK elini kolunu sallaya sallaya gezecek, Türkiye'den bakanlara vermeyeceksin. Yok öyle yaÄŸma! Aile bakanÄ±mÄ±za yapÄ±lan asla kabul edilemez. Türkiye bunun cevabÄ±nÄ± en aÄŸÄ±r ÅŸekilde verecektir. Bir daha böyle aymaz hareketlerin olmamasÄ± için gereken yapÄ±lacak. 15 yÄ±lda Yalova'ya 7 milyar yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. 2002'de Yalova sadece 16 milyon dolar ihracat yaparken, bugün 700 milyon dolardan fazla ihracat yapÄ±yor.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


MeslektaÅŸÄ±nÄ± kÃ¶pek saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtarmak istedi Ã‡elik polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Hollanda'da yaÅŸanan gerilimde polisin insanlarÄ±n Ã¼zerine kÃ¶pekle saldÄ±rmasÄ± nedeniyle meslektaÅŸÄ±na yardÄ±m etmek isteyen TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Ã‡elik'e de mÃ¼dahale de bulunuldu.


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Biz bÃ¶ylesini savaÅŸ dÃ¶nemindeyken gÃ¶rmedik Ã¶zÃ¼r yetmez

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n seÃ§im nedeniyle bu tavrÄ± takÄ±nmasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Biz savaÅŸ dÃ¶nemlerinde bile Avrupa'da bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmedik. Ã–zÃ¼r yetmez, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak." dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem'den HollandalÄ± firmalara Ã§aÄŸrÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan HollandalÄ± firmalara seslenerek TÃ¼rkiye'den korkmamalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.