CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan SeÃ§im iÃ§in iliÅŸkilerini feda ediyorsan bedelini Ã¶deyeceksin

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda ile yaÅŸanan kriz hakkÄ±nda sert aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "BatÄ± gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermiÅŸtir. SeÃ§im iÃ§in iliÅŸkileri feda ediyorsan bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Ä°yilik Ödülleri Töreni'nde konuÅŸtu. ErdoÄŸan, "BatÄ± gerçek yüzünü ÅŸu son birkaç gündür açÄ±k net ortaya koydu. Ben olaylar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bunlarÄ±n faÅŸizan bir baskÄ± olduÄŸunu söyledim. Åžimdi soruyorum Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±maz'Ä± kendi konsolosluk binasÄ±na girmesin engelleyen zihniyet nasÄ±l anlatacak. ÇarÅŸamba günkü seçime Türkiye iliÅŸkilerini feda edersen Hollanda bedelini ödeyeceksin. Biz daha yapmamÄ±z gerekenleri yapmadÄ±k. Bundan sonraki süreç iÅŸleyecek. ÇarÅŸamba günü bakalÄ±m ne olacak. Hollanda'da oy kullanacak kardeÅŸlerime sesleniyorum. Sizler zaten gereÄŸini yapacaksÄ±nÄ±z. Ä°sim vermem gerek yok, bir tane Ä±rkçÄ± var. Åžuna bak Avrupa Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa gidiyor. Neredesin Avrupa birliÄŸi? Tayyip ErdoÄŸan AB'ye kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nda rahatsÄ±z oluyorlar. O zaman rahatsÄ±z olacaksÄ±nÄ±z."

"BUNUN BEDELÄ°NÄ° ÖDEYECEKLER"

ÇarÅŸamba günü Hollanda'daki seçimin ardÄ±ndan gereken deÄŸerlendirmeyi yapacaÄŸÄ±z. Çünkü bu cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamaz. Benim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ma, Ekonomi BakanÄ±ma, yine milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za oralarda affedersiniz edep dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± yapanlar bedelini ödeyecekler. Kendi içlerindeki hÄ±rslarÄ±nÄ± köpekleri sürmek suretiyle ortaya koyanlar bunun bedelini ödeyecekler. ÇÄ±kmÄ±ÅŸ bir tanesi ne diyor? Türkler burayÄ± terk edecek. Terk etmeyecek ya! Onlar oranÄ±n vatandaÅŸÄ±. Bunun bedelini ödeyecekler. Diplomasinin ne olduÄŸunu da öÄŸrenecekler.Åžuna bak ya Avrupa Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa gidiyor. Neredesin Avrupa BirliÄŸi? Ondan sonra çattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman rahatsÄ±z oluyorlar. RahatsÄ±z olacaksÄ±nÄ±z. Almanya'nÄ±n devlet televizyonu yalan yanlÄ±ÅŸ yayÄ±n yapÄ±yor. Bizim 18 maddelik paketi yalan yanlÄ±ÅŸ anlatÄ±yor. Yani hayÄ±r diyor. Sana ne ya? Demek ki Türkiye'de evet diyenler istikamet üzeredir.

"DÄ°PLOMASÄ°NÄ°N NE OLDUÄžUNU ÖÄžRENECEKLER"

ÇarÅŸamba günü Hollanda'daki seçimin ardÄ±ndan gereken deÄŸerlendirmeyi yapacaÄŸÄ±z. Çünkü bu cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamaz. Benim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ma, Ekonomi BakanÄ±ma, yine milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za oralarda affedersiniz edep dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± yapanlar bedelini ödeyecekler. Kendi içlerindeki hÄ±rslarÄ±nÄ± köpekleri sürmek suretiyle ortaya koyanlar bunun bedelini ödeyecekler. ÇÄ±kmÄ±ÅŸ bir tanesi ne diyor? Türkler burayÄ± terk edecek. Terk etmeyecek ya! Onlar oranÄ±n vatandaÅŸÄ±. Bunun bedelini ödeyecekler. Diplomasinin ne olduÄŸunu da öÄŸrenecekler." dedi.