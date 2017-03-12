CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem'den HollandalÄ± firmalara Ã§aÄŸrÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan HollandalÄ± firmalara seslenerek TÃ¼rkiye'den korkmamalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Bloomberg News'e konuÅŸan Cemil Ertem, "HollandalÄ± firmalar Turkiye'den korkmamalÄ±" derken, HollandalÄ± firmalara yönelik boykot önermediÄŸini de belirtti. Avrupa BirliÄŸi faÅŸizme giderken firmalar icin en güvenli ülke Türkiye" diyen Ertem HollandalÄ±lara da çaÄŸrÄ± yaparak, "Futbolcusundan firmalarÄ±na kadar herkes hükümetlerini uyarmalÄ±" dedi.

"HOLLANDA KENDÄ° AYAÄžINA SIKTI"

Ertem sabah Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ünilever, Hollanda firmasÄ±; sayÄ±sÄ±z ürünü var, onyÄ±llardÄ±r TR'de, Türk tüketicisi var etti bu firmayÄ±, Hollanda kendi ayaÄŸÄ±na sÄ±ktÄ±" demiÅŸti.Ertem daha sonraki tweetinde de boykot önerisinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸöyle demiÅŸti: "Bu firmalarÄ± hükümetlerini doÄŸru yola döndürmesi için uyarmak gerekiyor; boykot önermiyorum; Unilever durumu kÄ±nasÄ±n mesela." Unilever'in merkezleri Rotterdam ve Londra'da. Åžirket dünyanÄ±n en büyük yiyecek ve hÄ±zlÄ± tüketim ürünleri üreticilerinden biri.