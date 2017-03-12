Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 15:31

CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem'den HollandalÄ± firmalara Ã§aÄŸrÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan HollandalÄ± firmalara seslenerek TÃ¼rkiye'den korkmamalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Bloomberg News'e konuÅŸan Cemil Ertem, "HollandalÄ± firmalar Turkiye'den korkmamalÄ±" derken, HollandalÄ± firmalara yönelik boykot önermediÄŸini de belirtti. Avrupa BirliÄŸi faÅŸizme giderken firmalar icin en güvenli ülke Türkiye" diyen Ertem HollandalÄ±lara da çaÄŸrÄ± yaparak, "Futbolcusundan firmalarÄ±na kadar herkes hükümetlerini uyarmalÄ±" dedi.

"HOLLANDA KENDÄ° AYAÄžINA SIKTI"

Ertem sabah Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ünilever, Hollanda firmasÄ±; sayÄ±sÄ±z ürünü var, onyÄ±llardÄ±r TR'de, Türk tüketicisi var etti bu firmayÄ±, Hollanda kendi ayaÄŸÄ±na sÄ±ktÄ±" demiÅŸti.Ertem daha sonraki tweetinde de boykot önerisinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸöyle demiÅŸti: "Bu firmalarÄ± hükümetlerini doÄŸru yola döndürmesi için uyarmak gerekiyor; boykot önermiyorum; Unilever durumu kÄ±nasÄ±n mesela." Unilever'in merkezleri Rotterdam ve Londra'da. Åžirket dünyanÄ±n en büyük yiyecek ve hÄ±zlÄ± tüketim ürünleri üreticilerinden biri.

 

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MeslektaÅŸÄ±nÄ± kÃ¶pek saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtarmak istedi Ã‡elik polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Hollanda'da yaÅŸanan gerilimde polisin insanlarÄ±n Ã¼zerine kÃ¶pekle saldÄ±rmasÄ± nedeniyle meslektaÅŸÄ±na yardÄ±m etmek isteyen TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Ã‡elik'e de mÃ¼dahale de bulunuldu.


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Biz bÃ¶ylesini savaÅŸ dÃ¶nemindeyken gÃ¶rmedik Ã¶zÃ¼r yetmez

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n seÃ§im nedeniyle bu tavrÄ± takÄ±nmasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Biz savaÅŸ dÃ¶nemlerinde bile Avrupa'da bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmedik. Ã–zÃ¼r yetmez, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak." dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan SeÃ§im iÃ§in iliÅŸkilerini feda ediyorsan bedelini Ã¶deyeceksin

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda ile yaÅŸanan kriz hakkÄ±nda sert aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "BatÄ± gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermiÅŸtir. SeÃ§im iÃ§in iliÅŸkileri feda ediyorsan bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.