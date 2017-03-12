MeslektaÅŸÄ±nÄ± kÃ¶pek saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtarmak istedi Ã‡elik polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Hollanda'da yaÅŸanan gerilimde polisin insanlarÄ±n Ã¼zerine kÃ¶pekle saldÄ±rmasÄ± nedeniyle meslektaÅŸÄ±na yardÄ±m etmek isteyen TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Ã‡elik'e de mÃ¼dahale de bulunuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda'da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin ardÄ±ndan, Türk vatandaÅŸlarÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde toplandÄ±. Binlerce Türk vatandaÅŸÄ±, Hollanda polisinin ÅŸiddetine maruz kaldÄ±; tazyikli su ve köpekler ile müdahele edildi. Bir türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n köpek tarafÄ±ndan Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hastanelik olduÄŸu skandal görüntüler sosyal medyada ses getirdi. Bu sÄ±rada TRT sunucusu Erhan Çelik de kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda bulunuyordu. Erhan Çelik'e saldÄ±rÄ± anÄ± görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.

"ÇOK AÄžLADI, ACISINI AÄžZINA TEPTÄ°LER"

SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n arasÄ±nda yer alan TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Çelik, yerde yatan ve hem köpeklerin hemde polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan meslektaÅŸÄ±nÄ± kurtarmak için araya girdi. Bu dakikalarda Erhan Çelik, polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±. O anlarÄ± paylaÅŸan Çelik, "O çocuÄŸu bize vermediler. KöpeÄŸin Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ±yla alÄ±p, polis karakoluna götürdüler. Çok aÄŸladÄ±, acÄ±sÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na teptiler" ifadesini kullandÄ±.