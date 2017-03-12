Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 15:43

MeslektaÅŸÄ±nÄ± kÃ¶pek saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtarmak istedi Ã‡elik polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±


Hollanda'da yaÅŸanan gerilimde polisin insanlarÄ±n Ã¼zerine kÃ¶pekle saldÄ±rmasÄ± nedeniyle meslektaÅŸÄ±na yardÄ±m etmek isteyen TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Ã‡elik'e de mÃ¼dahale de bulunuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda'da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin ardÄ±ndan, Türk vatandaÅŸlarÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde toplandÄ±. Binlerce Türk vatandaÅŸÄ±, Hollanda polisinin ÅŸiddetine maruz kaldÄ±; tazyikli su ve köpekler ile müdahele edildi. Bir türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n köpek tarafÄ±ndan Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hastanelik olduÄŸu skandal görüntüler sosyal medyada ses getirdi. Bu sÄ±rada TRT sunucusu Erhan Çelik de kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda bulunuyordu. Erhan Çelik'e saldÄ±rÄ± anÄ± görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.

"ÇOK AÄžLADI, ACISINI AÄžZINA TEPTÄ°LER"

SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n arasÄ±nda yer alan TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Çelik, yerde yatan ve hem köpeklerin hemde polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan meslektaÅŸÄ±nÄ± kurtarmak için araya girdi. Bu dakikalarda Erhan Çelik, polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±. O anlarÄ± paylaÅŸan Çelik, "O çocuÄŸu bize vermediler. KöpeÄŸin Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ±yla alÄ±p, polis karakoluna götürdüler. Çok aÄŸladÄ±, acÄ±sÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na teptiler" ifadesini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Biz bÃ¶ylesini savaÅŸ dÃ¶nemindeyken gÃ¶rmedik Ã¶zÃ¼r yetmez

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n seÃ§im nedeniyle bu tavrÄ± takÄ±nmasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Biz savaÅŸ dÃ¶nemlerinde bile Avrupa'da bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmedik. Ã–zÃ¼r yetmez, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak." dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem'den HollandalÄ± firmalara Ã§aÄŸrÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan HollandalÄ± firmalara seslenerek TÃ¼rkiye'den korkmamalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan SeÃ§im iÃ§in iliÅŸkilerini feda ediyorsan bedelini Ã¶deyeceksin

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda ile yaÅŸanan kriz hakkÄ±nda sert aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "BatÄ± gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermiÅŸtir. SeÃ§im iÃ§in iliÅŸkileri feda ediyorsan bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.