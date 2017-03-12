Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Biz bÃ¶ylesini savaÅŸ dÃ¶nemindeyken gÃ¶rmedik Ã¶zÃ¼r yetmez

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n seÃ§im nedeniyle bu tavrÄ± takÄ±nmasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Biz savaÅŸ dÃ¶nemlerinde bile Avrupa'da bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmedik. Ã–zÃ¼r yetmez, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak." dedi.

Fransa'da bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Hollanda krizi ile ilgili önemli açÄ±klamalarda bulundu. "MashalatgüzarÄ±m ve bakanÄ±m konsolusluÄŸu alÄ±nmadÄ±. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmasÄ±na da izin verilmedi.'' diyen ÇavuÅŸoÄŸlu, bu tutumun Viyana AnlaÅŸmasÄ±'na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söyledi. Mevcut yönetimin, Özgürlükçü Parti lideri Geert Wilders'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± faÅŸizan açÄ±klamalarÄ±n çizgisine geldiÄŸini ifade eden ÇavuÅŸoÄŸlu, ''Wilders'Ä±n esiri olmuÅŸlar.'' dedi. Hollanda'nÄ±n çirkin uygulamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren ÇavuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca, ''Özür yetmez kesinlikle adÄ±m atacaÄŸÄ±z. Daha sonra Hollanda özür dileyecek bizden.'' dedi.