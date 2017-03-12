Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 15:43

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Biz bÃ¶ylesini savaÅŸ dÃ¶nemindeyken gÃ¶rmedik Ã¶zÃ¼r yetmez


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n seÃ§im nedeniyle bu tavrÄ± takÄ±nmasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Biz savaÅŸ dÃ¶nemlerinde bile Avrupa'da bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmedik. Ã–zÃ¼r yetmez, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak." dedi.

Fransa'da bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Hollanda krizi ile ilgili önemli açÄ±klamalarda bulundu. "MashalatgüzarÄ±m ve bakanÄ±m konsolusluÄŸu alÄ±nmadÄ±. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmasÄ±na da izin verilmedi.'' diyen ÇavuÅŸoÄŸlu, bu tutumun Viyana AnlaÅŸmasÄ±'na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söyledi. Mevcut yönetimin, Özgürlükçü Parti lideri Geert Wilders'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± faÅŸizan açÄ±klamalarÄ±n çizgisine geldiÄŸini ifade eden ÇavuÅŸoÄŸlu, ''Wilders'Ä±n esiri olmuÅŸlar.'' dedi. Hollanda'nÄ±n çirkin uygulamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren ÇavuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca, ''Özür yetmez kesinlikle adÄ±m atacaÄŸÄ±z. Daha sonra Hollanda özür dileyecek bizden.'' dedi.

 

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MeslektaÅŸÄ±nÄ± kÃ¶pek saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtarmak istedi Ã‡elik polislerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Hollanda'da yaÅŸanan gerilimde polisin insanlarÄ±n Ã¼zerine kÃ¶pekle saldÄ±rmasÄ± nedeniyle meslektaÅŸÄ±na yardÄ±m etmek isteyen TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Ã‡elik'e de mÃ¼dahale de bulunuldu.


CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem'den HollandalÄ± firmalara Ã§aÄŸrÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan HollandalÄ± firmalara seslenerek TÃ¼rkiye'den korkmamalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan SeÃ§im iÃ§in iliÅŸkilerini feda ediyorsan bedelini Ã¶deyeceksin

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda ile yaÅŸanan kriz hakkÄ±nda sert aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "BatÄ± gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermiÅŸtir. SeÃ§im iÃ§in iliÅŸkileri feda ediyorsan bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.