Hollanda polisi aÃ§Ä±kladÄ± en az 7 kiÅŸi yaralandÄ±

Hollanda - TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda polis en az 7 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebep oldu. 12 kiÅŸinin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen polislerden birininde kolu kÄ±rÄ±ldÄ±.

Hollanda hükümetinin diplomatik skandala neden olan uygulamalarÄ±nÄ± protesto etmek için Türkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde toplanan binlerce kiÅŸiye dün gece atlÄ± polisler ve köpekler ile müdahale eden polis, en az 7 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden oldu. Rotterdam polisi 12 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

KÖPEKLÄ° MÜDAHALEDE 7 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI, 12 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI

Rotterdam polisi, bugün AA'ya verdiÄŸi bilgide köpekli müdahalede 7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 12 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ancak görgü tanÄ±klarÄ±, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n çok daha fazla olduÄŸunu belirtiyor.Hollanda polisinin basÄ±n sözcüsü Patricia Wessels, 12 kiÅŸinin polisin emrine uymadÄ±klarÄ± için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Saatlerce BaÅŸkonsolosluk önünde Bakan Kaya'yÄ± bekleyen vatandaÅŸlarÄ± suçlayan Wessels, polislere taÅŸ atÄ±lmasÄ± sonucu konsolosluÄŸun etrafÄ±nda hasar oluÅŸtuÄŸunu ileri sürdü. Polis sözcüsü, yaralananlarÄ±n durumu hakkÄ±nda bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve güç kullanÄ±larak yapÄ±lan müdahalede bir polisin de elinin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

HOLLANDA BÜYÜKELÇÄ°SÄ°NÄ°N TÜRKÄ°YE'YE DÖNMEMESÄ° Ä°STENDÄ°

Hollanda hükümeti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla geçen hafta sonu yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da halen izinli olarak Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemiÅŸti. Hollanda'nÄ±n Ankara BüyükelçiliÄŸi ve Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunun giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± da güvenlik gerekçesiyle kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

VATANDAÅžLARA SERT MÜDAHALEDE BULUNMUÅžLARDI

Rotterdam'da BaÅŸkonsolosluÄŸuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nÄ±n önce korumalarÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸan polis, vinçli çekici getirip aracÄ± zorla çekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüÅŸtü.Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaÅŸÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmak için polis köpekleri ve atlÄ± polisleri kullanarak sert ÅŸekilde müdahale etmiÅŸti.