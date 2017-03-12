Bakan Kaya'nÄ±n Schengen anlaÅŸmasÄ±na dahil AB Ã¼lkelerine girmesi yasaklandÄ±

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n 'istenmeyen kiÅŸi' olarak Hollanda'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin ardÄ±ndan Schengen anlaÅŸmasÄ±na dahil diÄŸer AB Ã¼lkelerine girmemesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda tarafÄ±ndan "istenmeyen kiÅŸi" ilan edilerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesi, NATO müttefiki bir ülke için aÄŸÄ±r bir karar olarak deÄŸerlendiriliyor. Bakan Kaya, Hollanda'nÄ±n "istenmeyen kiÅŸi" kararÄ± nedeniyle Schengen anlaÅŸmasÄ±na dahil diÄŸer Avrupa BirliÄŸi ülkelerine de giremeyecek. Kaya, yeniden Hollanda'ya gelmesi halinde 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lacak ve yeniden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek. Hollanda, "istenmeyen kiÅŸi" uygulamasÄ±nÄ± bugüne kadar genellikle hukuki olarak ülkede bulunma hakkÄ± olmayan ve güvenliÄŸi tehdit eden yabancÄ± suçlular için iÅŸletiliyor.SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen kiÅŸilerin Hollanda ya da diÄŸer Schengen ülkelerine en fazla 10 yÄ±llÄ±k bir süre boyunca girmesine izin verilmiyor. Ciddi tehdit oluÅŸturan suçlular için bu süre 10 yÄ±lÄ±n üzerine çÄ±kabiliyor.

KARARA Ä°TÄ°RAZ ETME HAKKI VAR

Hollanda Güvenlik ve Adalet BakanÄ±'nÄ±n, bu cezayÄ± affederek istenmeyen kiÅŸi uygulamasÄ±na son verme yetkisi bulunuyor.AyrÄ±ca Kaya'nÄ±n Hollanda tarafÄ±ndan alÄ±nan bu karara itiraz etme hakkÄ± da var.Hollanda, Cumartesi günü bir etkinliÄŸe katÄ±lmak üzere Rotterdam'a giden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Kaya'nÄ±n uçaklarÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etti. Bunun üzerine Kaya, Almanya üzerinden karayoluyla Rotterdam'a geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.