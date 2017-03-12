Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 20:15

Son dakika PYD MÃ¼nbiÃ§ kentinde sÃ¶zde sivil yÃ¶netim ilan etti


Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n MÃ¼nbiÃ§ operasyonunda PYD sivil yÃ¶netim ilan ettiÄŸini Rus kaynaklara aÃ§Ä±kladÄ±.

BazÄ± AB ülkelerinini Türkiye'ye yönelik antidemokratik uygulamalarÄ± neticesinde ortaya çÄ±kan diplomatik krizler bir taraftan devam ederken, Suriye'de de önemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD, Türkiye'nin ÖSÖ ile birlikte operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Münbiç kentinde sözde sivil yönetim ilan etti.Söz konusu geliÅŸme, Suriye-Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nÄ±n sözde sorumlusu Ewwas Eli'nin, Rus basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla ortaya çÄ±ktÄ±. Eli, Münbiç'te örgütün "özerk yönetim kuracaÄŸÄ±"nÄ± açÄ±kladÄ±.ArdÄ±ndan, terör örgütünün paravan kuruluÅŸlarÄ±ndan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafÄ±ndan Münbiç'te tertiplenen organizasyonda, günlük hizmetleri saÄŸlayÄ±p yönetimi üstleneceÄŸi iddiasÄ±yla sözde sivil yönetim kurulduÄŸu ilan edildi. AçÄ±klama, örgütün sosyal medya hesaplarÄ±ndan yazÄ±lÄ± olarak yapÄ±ldÄ±.Türkiye'ye yönelik karalayÄ±cÄ± konuÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, ABD'ye teÅŸekkür edildi.ABD ile PYD/PKK, terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n ilçedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Türkiye'nin tepkileri nedeniyle "SDG" ve "Münbiç Askeri Meclisi" gibi isimler ardÄ±na saklamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

 

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