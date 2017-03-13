Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na dÃ¼nya tepki gÃ¶sterdi

Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk vatandaÅŸlara yÃ¶nelik tavrÄ± dÃ¼nyadaki bazÄ± liderler tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±

Eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± TarÄ±k el-HaÅŸimi, Hollanda'nÄ±n Türk bakanlara yönelik engellemelerinin totaliter rejimlerin davranÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klamada bulunan HaÅŸimi, "Türk hükümetinin anayasal deÄŸiÅŸiklikleri halka anlatma amacÄ±yla yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸmalar demokratiktir. BazÄ± Avrupa ülkelerinde uygulanan baskÄ±lar ise ancak totaliter rejimlerin davranÄ±ÅŸlarÄ±yla açÄ±klanabilir." ifadesini kullandÄ±.

YapÄ±lacak anayasal düzenlemelerin Türkiye'yi daha güçlü ve istikrarlÄ± hale getireceÄŸini belirten HaÅŸimi, bu sebeple rekabetin de büyük olacaÄŸÄ±nÄ± ve Avrupa ülkelerinin liberal deÄŸerleri terk etme pahasÄ±na da olsa anayasal düzenlemeleri engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"Avrupa Türkiye'nin o eski ülke olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamalÄ±"

IraklÄ± uzman ve analist Ä°yad Ed-DÄ±leymi ise Hollanda'nÄ±n tavrÄ±yla, BatÄ±'nÄ±n demokrasi ve halkÄ±n iradesine saygÄ± iddialarÄ±nÄ±n sahteliÄŸinin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Türkiye'deki anayasal düzenlemelerin bir iç mesele olduÄŸunu ve BatÄ±'nÄ±n, terör listesine alÄ±nanlar dahil olmak üzere Türkiye'deki muhalif haraketleri destekleyip bakanlarÄ±n Avrupa'da kendi vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya gelmesine engel olarak "çeliÅŸkiler" bataÄŸÄ±na saplandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden DÄ±leymi, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Hollanda'nÄ±n davranÄ±ÅŸÄ± Hollanda'nÄ±n deÄŸil, Avrupa'nÄ±n Türkiye'de yapÄ±lmasÄ± beklenen anayasal düzenlemelerin yapÄ±sÄ±ndan korkmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. AvrupalÄ±lar, bu düzenlemelerin cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkisini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve bunun da Avrupa'nÄ±n çÄ±karlarÄ± için tehdit oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor, bu nedenle de tekere çomak sokmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar."

DÄ±leymi, Hollanda baÅŸta olmak üzere Avrupa'nÄ±n bu sorumsuz davranÄ±ÅŸlarla anayasal düzenlemelerin lehine büyük bir hizmet gerçekleÅŸtirdiÄŸini aktardÄ±. Avrupa ülkelerine seslenen DÄ±leymi, "Türk treninin yenilik ve kalkÄ±nma yolunda harekete geçtiÄŸini, Türkiye'nin Avrupa'ya yetiÅŸmeye çalÄ±ÅŸan o eski ülke olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamalarÄ± gerekiyor." dedi.

"Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizde Türkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z"

MÄ±sÄ±r'da Devrimin YarÄ±nÄ± Partisi Lideri ve eski cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Eymen Nur da "Hollanda'nÄ±n kabul edilemez bu davranÄ±ÅŸÄ±, BatÄ± ile ABD'yi kasÄ±p kavuran siyasi ve entelektüel radikalizmi gösteriyor ve genel olarak Müslümanlara özelde ise Araplara yönelik nefreti ortaya koyuyor." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda'da gördüÄŸü insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muamele karÅŸÄ±sÄ±nda Türkiye'nin tutumunu desteklediklerini vurgulayan Nur, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili "Bundan sonra senin uçaklarÄ±n bakalÄ±m Türkiye'ye nasÄ±l gelecek?" yönündeki sözleriyle ortaya koyduÄŸu tavrÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Nur, ErdoÄŸan'Ä±n tavrÄ±nÄ± "Her alanda saygÄ±n ve onurlu duruÅŸ sergileyen bir adamdan beklenecek tavÄ±r" olarak nitelendirdi.

Nur, Hollanda gibi demokrasi ve özgürlüklere destek verdiÄŸi iddiasÄ±nda bulunan bir ülkenin bu tür davranÄ±ÅŸ sergilemesini esefle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Tunus'taki siyasi parti temsilcileri ve toplum önderlerinden Hollanda'ya kÄ±nama

Tunus Ä°rade Partisi Genel Sekreti Adnan Mansar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n uçaÄŸÄ±na iniÅŸ izni verilmemesinin kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± saldÄ±rganca bir karar olduÄŸunu belirterek, "Bunlar, Türkiye'deki referandum ya da özellikle 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ülkede yaÅŸanan geliÅŸmelere karÅŸÄ± Hollanda'nÄ±n ortaya koyduÄŸu tavrÄ± açÄ±klÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Nahda Hareketi Parlamento Grup BaÅŸkanÄ± Nureddin Bahiri de "UluslararasÄ± iliÅŸkilere kanunlar, anlaÅŸmalar ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ±yÄ± gerektiren gelenekler hakimdir. Hollanda'nÄ±n davranÄ±ÅŸÄ± ise bu geleneklere zarar vermiÅŸtir." dedi.

UluslararasÄ± örflere aykÄ±rÄ± davranan her ülkenin, uluslararasÄ± hukuka isyan etmiÅŸ sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bahiri, söz konusu olayÄ±n diyalogla aÅŸÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Demokratik AkÄ±m Partisi Genel Sekreteri Gazi ÅževvaÅŸi ise "Türkiye'ye karÅŸÄ± Hollanda'nÄ±n tavrÄ±, bu ülke ve Avrupa ülkelerinde yönetime aÅŸÄ±rÄ±larÄ±n geldiÄŸinin delilidir. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partilerin yükseliÅŸiyle baÅŸka ülkelere karÅŸÄ± da aÅŸÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±n olmasÄ± muhtemeldir." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°slam ve Demokrasi AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± RÄ±dvan Masmudi ise Türkiye'nin büyük bir medeniyet, ekonomi ve köklü tarihe sahip olduÄŸunun, BatÄ±'nÄ±n da Türkiye'ye karÅŸÄ± saygÄ±lÄ± olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

KaradaÄŸ Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±: Hollanda'nÄ±n tavrÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± ve medeniyetsiz

KaradaÄŸ Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Rifat Fejzic, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Hollanda hükümetinin Bakan Kaya'ya gösterdiÄŸi tavrÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve hayretle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Sadece engellemek de deÄŸil, ülkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiler. AkÄ±llara hemen Hollanda'nÄ±n Srebrenitsa'daki Müslümanlara yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mdaki ipoteÄŸi geliyor. HollandalÄ± askerler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) korumasÄ± altÄ±nda olan bölgedeki sivilleri korumakla yükümlüydü." dedi.

Hollanda ve birçok Avrupa ülkesinin, Ä°slam ülkelerinde demokrasi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kadÄ±nlara yeterli haklarÄ±n tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunduÄŸunu anÄ±msatan Fejzic, "Åžimdi duruma bir bakÄ±n. Müslüman bir ülke olan Türkiye'den kadÄ±n bakan geliyor ve olabilecek en kaba ÅŸekilde ülkeden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lÄ±yor. Bu bir kadÄ±n, hanÄ±mefendi ve Müslümana karÅŸÄ± yapÄ±lan antidemokratik, akÄ±lsÄ±z, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± ve medeniyetsiz bir tavÄ±rdÄ±r." diye konuÅŸtu.

Fejzic, Türkiye'nin terörle mücadelede en çok çaba sarf eden ülke olduÄŸunu vurgulayarak, Hollanda'nÄ±n gösterdiÄŸi tavrÄ±n aksine kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde var olan tehlikelere karÅŸÄ± Türkiye'den yardÄ±m almasÄ±nÄ±n daha faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

MoritanyalÄ± siyasiler ve uzmanlardan Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na eleÅŸtiri

Moritanya'daki 14 siyasi partiyi çatÄ±sÄ± altÄ±nda toplayan Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu yöneticilerinden Ec Veled Eddi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Hollanda'nÄ±n skandal tutumunu, "Türkiye'nin kalkÄ±nmasÄ±nÄ±n önüne geçmek için yapÄ±lan tuhaf bir engelleme" olarak nitelendirdi.

Eddi, tansiyonu yükselten bu tavrÄ±n aynÄ± zamanda bazÄ± Avrupa ülkelerinin, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± darbe giriÅŸimini desteklediÄŸinin apaçÄ±k bir delili olduÄŸunu söyledi.

Demokratik olduÄŸunu iddia eden bir ülkenin, bu ÅŸekilde davranmasÄ±nÄ±n "delilik" olduÄŸunu kaydeden Eddi, "Avrupa, demokrasisinin gerçek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Türkiye ise mücadelesini ve deÄŸerlerini koruma gücünü ispatladÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Moritanya Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi'nde araÅŸtÄ±rmacÄ± Muhtar Veled Nafi ise Türkiye'nin bu krizden güçlü bir ÅŸekilde çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Hollanda'nÄ±n Türk bakanlara yönelik tavrÄ± ile uluslararasÄ± hukuku ve anlaÅŸmalarÄ± çiÄŸnediÄŸini belirten Nafi, Türkiye'nin ilerleyiÅŸinin, bazÄ± Avrupa ülkelerinde endiÅŸeye neden olduÄŸunun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Muhalif partileri çatÄ±sÄ± altÄ±nda toplayan Demokratik Muhalefet Partileri Kurumu lideri Hasan Veled Muhammed de BatÄ±'nÄ±n kinci ve saldÄ±rgan tutumuna karÅŸÄ± Türkiye ile dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduklarÄ±nÄ± belirterek "Hollanda'nÄ±n skandal tutumu, Avrupa'nÄ±n çirkin yüzünü ve BatÄ±'nÄ±n sahte demokrasisini ortaya çÄ±kardÄ±. BatÄ±, Türkiye'den korkuyor. Çünkü ekonomisi kalkÄ±nan ve kararlarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z bir ülke istemiyor." dedi.

Arap aktivistlerden "Türkiye'ye destek" hashtagÄ±

Bir grup Arap aktivistin, Hollanda'nÄ±n Türk bakanlara yönelik skandal tavrÄ±na karÅŸÄ± Türkiye'ye destek olmak amacÄ±yla Twitter'da "#Türkiye ile dayanÄ±ÅŸan Arap" baÅŸlÄ±klÄ± bir hashtag açtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

"Hashtag" özellikle Körfez ülkeleri tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gördü. Katar'da iktidar ailesinin ÅŸeyhlerinden biri olan Faysal bin Casim Al Sani, "#Türkiye ile dayanÄ±ÅŸan Arap" hashtag'Ä± üzerinden Twitter'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ben Avrupa'nÄ±n barbarlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Türkiye ile dayanÄ±ÅŸma içinde olan bir Arap'Ä±m. Türk halkÄ± kendi rejimini seçme ve dünyadan da seçimlerine saygÄ± duyulmasÄ±nÄ± bekleme hakkÄ±na sahiptir. Türkiye'nin geleceÄŸinden çok umutluyum." ifadelerini kullandÄ±.

Eski Bahreynli milletvekili Halid Ebu Ammar ise "Türkiye'yi Ä°slam düÅŸmanÄ± Avrupa'nÄ±n kucaÄŸÄ±na atmak amacÄ±yla gerçekleÅŸtirilen ancak Allah'Ä±n izniyle baÅŸarÄ±sÄ±z olacak bu saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± Türkiye ile dayanÄ±ÅŸma içindeyim." ifadelerine yer verdi.

Hashtag'a destek verenlerden Suudi ArabistanlÄ± Abdullah el-Gamidi, "HaçlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Türkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z.", Kuveytli Abdullah el-Bilaci, "Türk halkÄ± kimsenin baskÄ±sÄ± altÄ±nda kalmadan kendi geleceÄŸini belirleme hakkÄ±na sahiptir. Bizim de üzerimize düÅŸen '11 Eylül' yasa tasarÄ±sÄ±nda bize destek olan Türkiye'ye destek olmaktÄ±r.", Suudi ArabistanlÄ± Ahmed el-Yahya, "Siyasi, ekonomik ve medeniyet açÄ±sÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± Müslüman ülke Türkiye, AvrupalÄ±larÄ±n boÄŸazÄ±ndaki düÄŸüm oldu. Bu nedenle her vesileyle onunla savaÅŸÄ±yorlar." ifadeleriyle tavÄ±rlarÄ±nÄ± ortaya koydu.