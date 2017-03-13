Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/03/2017 10:46

Ä°stenmeyen kiÅŸi ilan edilen Bakan Kaya'nÄ±n Schengen Ã¼lkelerine girmesi engellenemez


Hollanda'dan 'istenmeyen kiÅŸi' olarak sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n Schengen anlaÅŸmasÄ±na dahil diÄŸer AB Ã¼lkelerine de giremeyeceÄŸi iddialarÄ±nÄ± Akdeniz Ãœniversitesi Vizesiz Avrupa AraÅŸtÄ±rma Grubu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Harun GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼ deÄŸenlendirdi.

Hollanda tarafÄ±ndan 'istenmeyen kiÅŸi' ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n bu yüzden, Schengen anlaÅŸmasÄ±na dahil diÄŸer Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkelerine de giremeyeceÄŸi öne sürüldü. Bu iddiayÄ± yorumlayan Vizesiz Avrupa AraÅŸtÄ±rma Grubu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Harun Gümrükçü ise "Böyle saçma bir yorum olamaz. Bakan Kaya ne yapmÄ±ÅŸ? Hollanda'ya gizlice mi girmiÅŸ? Yoksa orada yasa dÄ±ÅŸÄ± eylem mi yapmÄ±ÅŸ? Orada tek yapÄ±lan diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan bir bakanÄ±n kendi konsolosluÄŸuna girmeye çalÄ±ÅŸmasÄ±" dedi.Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Ana Bilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyesi ve Vizesiz Avrupa AraÅŸtÄ±rma Grubu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Harun Gümrükçü ise söz konusu iddiaya iliÅŸkin Hürriyet'e konuÅŸtu. Gümrükçü, Bakan Kaya'nÄ±n, Schengen anlaÅŸmasÄ±na dahil diÄŸer Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkelerine giremeyeceÄŸi iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

'ILIMLI OLUNMALI'

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimin Türk düÅŸmanÄ± partilerin oyunu arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Gümrükçü, ÅŸöyle dedi:"Bir an önce saÄŸduyulu bir yaklaÅŸÄ±m içine girilmeli. Çünkü bu iÅŸten en fazla zarar görecek olan gurbetçi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z. Çünkü Türkiye ile gerilimi fÄ±rsat bilen Türk düÅŸmanÄ± yabancÄ± partiler sürekli oylarÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. Buna izin verilmemeli. Aksi halde bu iÅŸin ceremesini oradaki Türkler çekecek."

Kaynak: Hürriyet

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