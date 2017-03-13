Tutuklu yÃ¼zbaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼niformasÄ± yakÄ±lÄ±rken F serisi 1 dolar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Isparta'dan Ankara'ya 700 Harbiyeli Ã¶ÄŸrenciyi destek amacÄ±yla gÃ¶tÃ¼rmek isterken yakalanan eski Tabur KomutanÄ± tutuklu Yarbay Mustafa Kayar'Ä±n Ã¼niformasÄ±nÄ±n imha edilmesi sÄ±rasÄ±nda, kÄ±yafetindeki cep ajandasÄ±ndan "F serisi 1 dolar" Ã§Ä±ktÄ±.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde DaÄŸ Komando Okul ve EÄŸitim Merkez KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki 700 Harbiyeli öÄŸrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmek isteyen 27 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan ve 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanÄ±klardan komutanlÄ±ÄŸÄ±n eski Tabur KomutanÄ± Yarbay Mustafa Kayar ile ilgili yeni detaylara yer verildi.Ä°ddianamede, darbe gecesi baÅŸtan itibaren darbe giriÅŸiminden haberi bulunduÄŸu ve darbe giriÅŸiminin planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen tutuklu sanÄ±klardan Kurmay BaÅŸkanÄ± Devran Çetinkaya'nÄ±n izinli olmasÄ±na raÄŸmen kÄ±ÅŸlaya gelerek Kayar'dan harp okulu öÄŸrencilerinin Ankara'ya taÅŸÄ±nmasÄ± için araç hazÄ±rlanmasÄ± yönünde talimat verdiÄŸi belirtildi.Kayar'Ä±n o andan itibaren harp okulu öÄŸrencilerinin Ankara'ya nakli için aktif olarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinilen iddianamede, rütbesi ve konumu itibarÄ±yla zanlÄ±nÄ±n verilen emrin darbe giriÅŸimine hizmet ettiÄŸini bilecek durumda olduÄŸu vurgulandÄ±.

ÜNÄ°FORMASI YAKILIRKEN BULUNDU

TSK ile iliÅŸiÄŸi 27 AralÄ±k 2016'da kesilen sanÄ±k Kayar'a ait askeri üniformalarÄ±n yakÄ±lmak suretiyle imhasÄ± sÄ±rasÄ±nda, askeri kÄ±yafetinin cebindeki cep ajandasÄ±nÄ±n içinden bir adet "F" serisi 1 dolar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± da iddianamede yer aldÄ±.Ä°ddianamede, ÅŸunlar kaydedildi:"Åžüphelinin askeri kariyeri, kurmay olmasÄ±, Komutan ve Karargah SubaylÄ±ÄŸÄ± SÄ±navÄ±nÄ± (KOMKARSU) kazanmasÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ± görevleri almasÄ± ve erken terfiler almasÄ± hususlarÄ±nÄ±n mensuplarÄ±nÄ± kritik görevlere getiren ve diÄŸer kiÅŸilere göre niteliklerini artÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan FETÖ'cü yapÄ±lanma içerisinde olduÄŸunu gösterdiÄŸi, idari hakim olarak görev yapmakta olan eÅŸi Ülkü Öner Kayar'Ä±n da FETÖ/PDY üyeliÄŸinden tutuklanmÄ±ÅŸ olmasÄ± da ÅŸüphelinin, üyesi olan kadÄ±n hakimlerin ancak örgüt üyesi birisiyle evlenmesine izin veren FETÖ/PDY'nin üyesi olduÄŸunun baÅŸka bir delili olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r."