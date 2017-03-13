Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/03/2017 11:12

Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi 3 kez bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ± TÃ¼rkiye'den Hollanda'ya iki ayrÄ± nota verildi


Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± uygulamaya koyacak. Hollanda MaslahatgÃ¼zarÄ± 3. kez bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±larak, iki ayrÄ± nota verildi.

Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizde, Türkiye'den nota geldi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BaskanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±na iniÅŸ izni vermeyen ve skandal karar ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'yÄ± Türkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu'na almayÄ±p Almanya sÄ±nÄ±rÄ±na götüren Hollanda'ya iki nota verildi. Hollanda MaslahatgüzarÄ± 3. kez bakanlÄ±ÄŸa çaÄŸrÄ±ldÄ±. Türkiye, verdiÄŸi notada, Hollanda'dan taleplerini açÄ±kladÄ±.

Ä°KÄ° AYRI NOTA VERÄ°LDÄ°

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hollanda'nÄ±n Türk bakanlara uyguladÄ±ÄŸÄ± engeller ve barÄ±ÅŸçÄ±l toplantÄ± hakkÄ±nÄ± kullanan Türk vatandaÅŸlarÄ±na uygulanan kötü muameleden dolayÄ± Hollanda'ya iki ayrÄ± nota verdi. Türkiye'nin Hollanda'ya verdiÄŸi notada, Türk bakanlara yönelik diplomatik nezaket ve uluslararasÄ± teamüle uymayan söz konusu muamelelerin, güçlü bir ÅŸekilde kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarÄ±ndan resmi bir yazÄ±lÄ± özür beklendiÄŸi bildirildi.Ä°kinci nota ise Hollanda polisinin konsolosluk önünde Türklere yönelik sert müdahalesine yönelik. Notada, barÄ±ÅŸçÄ±l göstericilere yapÄ±lan polis müdahalesinin orantÄ±sÄ±z olduÄŸu belirtildi. Notada ayrÄ±ca, tazminat hakkÄ±nÄ±n saklÄ± tutulduÄŸu belirtilerek, Türk bakanlar ve vatandaÅŸlarÄ±na yönelik söz konusu ihlallerin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, ihlalleri gerçekleÅŸtirenler hakkÄ±nda adli, idari ve cezai yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± ve sonucunun DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirilmesi talep edildi.

 

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