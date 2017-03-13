Hollanda polisinin kÃ¶peÄŸiyle saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk Hollanda askeri Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde protesto eyleminde bulunan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n arasÄ±nda olan emekli Hollanda askeri Halil Ä°brahim Kurt, polisin ve kÃ¶peÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±yla hastanelik olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±nda bulunan, emekli Hollanda askeri Halil Ä°brahim Kurt, polisin müdahalesi sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±ndan aÄŸÄ±r darbe aldÄ±.

KÖPEK TARAFINDAN ISIRILAN KURT'UN AÄžABEYÄ°

Bakan Kaya'ya destek gösteri sÄ±rasÄ±nda polis köpeÄŸi tarafÄ±ndan baldÄ±rÄ±ndan Ä±sÄ±rÄ±lan Hüseyin Kurt'un aÄŸabeyi, emekli Hollanda askeri Kurt, Hollanda polisinin atlÄ±, köpekli ve coplu müdahalesini AA muhabirine güçlükle anlattÄ±.Halil Ä°brahim Kurt, KonsolosluÄŸun önüne vardÄ±klarÄ±nda Hollanda polisinin her tarafÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ne olduÄŸunu anlamadan polisin bir anda saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Polisin vücudunun çeÅŸitli bölgelerine copla vurduÄŸunu belirten Kurt, "O sÄ±rada, kardeÅŸim de aldÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r darbeler üzerine yerde yattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, polis üzerine köpekle saldÄ±rdÄ±." dedi.Son olarak baÅŸÄ±nÄ±n arkasÄ±na aÄŸÄ±r bir darbe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bilincini kaybederek yere düÅŸtüÄŸünü söyleyen Kurt, "BayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m için sonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Hastanede kendime gelebildim. KardeÅŸimle kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z odada doktorun muayenesinden sonra taburcu olduk." diye konuÅŸtu.

"BAKAN KAYA'YA ÜZÜLDÜM"

Kurt, polisin kendilerine saldÄ±rmasÄ±ndan çok Bakan Kaya'nÄ±n polis gözetimi altÄ±nda saatlerce makam arabasÄ±nda mahsur kalmasÄ±na üzüldüÄŸünü dile getirdi.Hollanda polisi, Kaya'yÄ± eskortla bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde toplanan binlerce Türk vatandaÅŸÄ±nÄ± güç kullanarak daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±.Hollanda hükümetinin engellemelerine karÅŸÄ± Kaya'ya destek vermek için bölgeye gelen Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n üzerine tazyikli su sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ, çok sayÄ±da polis köpeÄŸi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

TÜRKÄ°YE'DE GÖREV YAPMIÅž

Halil Ä°brahim Kurt'un, Irak'a yönelik harekatta Türkiye'nin hava savunmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla 2003 yÄ±lÄ±nda NATO tarafÄ±ndan gönderilen, DiyarbakÄ±r 2. Taktik Hava Kuvvet KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda konuÅŸlandÄ±rÄ±lan Patriot Hava Savunma Sistemi'nde görev yapan HollandalÄ± personel arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.