TÃ¼rkiye'ye en aÄŸÄ±r darbe komÅŸu Ã¼lkeden geldi

Hollanda ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan Ä°ran Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Laricani, Ã¼lkedeki vatandaÅŸlara "gerekli olmadÄ±kÃ§a TÃ¼rkiye'ye gitmeyin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Türkiye'nin Hollanda ve Almanya ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizi fÄ±rsat bilen Ä°ran, Türkiye'ye karÅŸÄ± cephe aldÄ±. Ä°ran Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Laricani, Ankara'dan son zamanlara Ä°ran'a yönelik yapÄ±lan bazÄ± açÄ±klamalarÄ±n komÅŸuluk iliÅŸkilerine yakÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, "Türkiye'den kullandÄ±ÄŸÄ± söylemlerde titiz olmasÄ±nÄ± bekliyoruz" açÄ±klamasÄ±nda bulundu ve vatandaÅŸlarÄ±na, 'Türkiye'ye gitmeyin' çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°RAN'IN SOÄžUKKANLI OLDUÄžUNU Ä°DDÄ°A ETTÄ°

DüzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Laricani, Ankara'dan yapÄ±lan eleÅŸtirel açÄ±klamalar konusunda Ä°ran'Ä±n " soÄŸukkanlÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.Laricani, "Son zamanlarda Ankara'dan yapÄ±lan bazÄ± açÄ±klamalar komÅŸuluk iliÅŸkilerine yakÄ±ÅŸmÄ±yor. Türkiye'den Ä°ran'la ilgili tutumu ve kullandÄ±ÄŸÄ± söylemler konusunda titiz olmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Ä°ran bu konuda soÄŸukkanlÄ± davranÄ±yor" diye konuÅŸtu.

"GEREKLÄ° OLMADIKÇA TÜRKÄ°YE'YE GÄ°TMEYÄ°N"

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Türkiye'ye seyahat edilmemesi için yapÄ±lan uyarÄ±yÄ± da deÄŸerlendiren Laricani, "Kendi halkÄ±mÄ±zÄ±n can güvenliÄŸi korumak ve dikkatli olmalarÄ± için uyarÄ±lar yapmak zorundayÄ±z" diye konuÅŸtu."Türkiye'nin bazÄ± yerlerinde kaygÄ± verici eylemlerin olduÄŸunu" öne süren Laricani, "Bu ülkedeki terör sorunlarÄ±nÄ±n azalmasÄ±nÄ± ve ÅŸartlarÄ±n normale dönmesini umut ederiz" dedi.Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± milletvekilleri, son günlerde yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarla, ülkedeki 14 günlük Nevruz tatilleri kapsamÄ±nda gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± sürece Türkiye'ye seyahat edilmemesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Tahran yönetimi buna gerekçe olarak Türkiye'deki güvenlik koÅŸullarÄ± ve yurttaÅŸlarÄ±na yönelik Türkiye'de uygulanan kötü muameleyi gösteriyor.