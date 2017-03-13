ErdoÄŸan aÃ§Ä±kladÄ± TÃ¼rkiye Hollanda ve Almanya'ya karÅŸÄ± AÄ°HM'e gidecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Almanya'dan sonra Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizle ilgili bakanlarÄ±n hepsinin Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Aile BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'ya karÅŸÄ± yapÄ±lan skandal uygulamalarla zorbalÄ±ÄŸÄ± zirveye taÅŸÄ±yan Hollanda, Almanya ve yasakçÄ± Avrupa ülkelerine karÅŸÄ± "uluslararasÄ± areneda gerekenin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" açÄ±klayan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, hangi adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±na dair ilk ipuçlarÄ±nÄ± verdi.

BÜTÜN BAKAN ARKADAÅžLARIM AÄ°HM'E GÄ°DECEK

ErdoÄŸan, atÄ±lacak adÄ±mlarla ilgili ise ÅŸunlarÄ± söyledi: BunlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne AB muktesebatÄ±na ne Venedik, hiç bir yana, ne Ä°nsan HaklarÄ± neyannamesine, hiç bir yere uymaz. Bunlar hukuk tanÄ±mazdÄ±r. Bunlar iÅŸlerine geldiÄŸi zaman kendilerine göre uluslararasÄ± hukuktan bahsederler. Biz bunlarÄ± AÄ°HM'de de yaÅŸamadÄ±k mÄ±? Åžimdi göreceksiniz, AÄ°HM'e de gideceÄŸiz. Bütün bakan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsi, gerekli yerlere müracaatlar yapacaklar. Ben verilecek kararÄ± da ÅŸimdiden biliyorum. Ama biz gerekeni yapacaÄŸÄ±z. Biz yapallÄ±m, onlar bildiklerini okusunlar. Ha ondan sonra biz de bildiÄŸimizi okuyacaÄŸÄ±z. Türkiye güçleniyor artÄ±k. Bize o kadar güçlenemez diyorlar. Biz de diyoruz ki güçleneceÄŸiz."