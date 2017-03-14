FlaÅŸ iddia Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Hollanda BaÅŸbakanÄ± yemekte buluÅŸacak

Hollanda'da yayÄ±mlanan AD gazetesi tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan iddiaya gÃ¶re Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Gazete, bu bilgiyi BaÅŸbakan Rutte ile Pazartesi günü öÄŸleden sonra yapÄ±lan ve SalÄ± günü yayÄ±mlanacak olan röportaja dayandÄ±rdÄ±.

AD gazetesine göre, Cumartesi gecesi Rotterdam'da yaÅŸanan olaylar nedeniyle YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayan Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, "Diplomatik krizin daha fazla tÄ±rmanmasÄ±nÄ± önlemek için oturup koca birer tabak yemek yiyelim" dedi.

Hollanda BaÅŸbakanÄ±, iki ülke arasÄ±ndaki sorunlarÄ± yemek masasÄ±nda ele almanÄ±n mantÄ±klÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ve gerilimi yumuÅŸatacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu teklife olumlu yanÄ±t verdiÄŸini söyleyen Rutte, "Bunun gerçekleÅŸeceÄŸini umuyorum. Bu niyeti karÅŸÄ±lÄ±klÄ± görüÅŸtük, yapmayÄ± onayladÄ±k. Bunun için uygun zamana bakacaÄŸÄ±z" dedi.

Mark Rutte, SalÄ± günü yayÄ±mlanacak röportajÄ±nda, Alman basÄ±nÄ±nda yer alan ve Türk bakanlara Hollanda seçimlerinin ardÄ±ndan kampanya yapma izni verileceÄŸi yönündeki haberleri de yalanladÄ±.

Hollanda BaÅŸbakanÄ±, "Türkler seçimden sonra da gelemez. Bunu istemediÄŸimizi açÄ±kça ifade ettik. NATO müttefikimiz Türkiye'ye gösterilen bu sert tepkinin seçimlerle ilgisi yok" görüÅŸünü dile getirdi.

Belçika'dan MHP'nin evet kampanyasÄ±na izin yok

Hollanda'nÄ±n Türk bakanlarÄ±n referandum ile ilgili toplantÄ±larÄ±na izin vermemesi ardÄ±ndan Belçika da MHP'nin (Milliyetçi Hareket Partisi) ülkede referandum kampanyasÄ± yapmasÄ±na engel koydu.

Belçika'nÄ±n ikinci büyük kenti Anvers Belediye BaÅŸkanÄ± De Wever, MHP tarafÄ±ndan düzenlenen referandum kampanyasÄ± toplantÄ±sÄ±na izin vermedi.

AynÄ± zamanda Flaman ÇÄ±karÄ± Partisi lideri olan De Wever, Cuma günü yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±nÄ±n "güvenliÄŸi tehdit edeceÄŸini" ifade etti. Bu nedenle MHP'nin referandum kampanyasÄ±na izin verilmedi.