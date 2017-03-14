Hollanda'dan skandal aÃ§Ä±klama Ã¶zel time ateÅŸ izni verilmiÅŸ

Hollanda'nÄ±n Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Aboutaleb yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla ortalÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. BakanÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulup sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi sÃ¼re boyunca Ã¶zel time ateÅŸ aÃ§ma izni verildiÄŸini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olasÄ± bir saldÄ±rÄ±da bizim orada olaya hakim olabilmemizdi." dedi.

Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Aboutaleb, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ±nda Hollanda Özel Timi'ne ateÅŸ izni verildiÄŸini söyledi.Aboutaleb, kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV'te yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Bakan Kaya'nÄ±n yanÄ±nda "geniÅŸ omuzlu" 12 kiÅŸinin bulunduÄŸunu ve o kiÅŸilerin silahlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini ifade ederek "Bu durum korkutucuydu." dedi.Bakan Kaya'nÄ±n yanÄ±ndaki kiÅŸilerin ateÅŸ etme ihtimalini düÅŸündükleri için özel tim gönderdiklerini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olasÄ± bir saldÄ±rÄ±da bizim orada olaya hakim olabilmemizdi." ifadesini kullandÄ±.Aboutaleb, sunucunun, "Bir bakan gelmiÅŸ, orada ne olabilirdi ki?" sorusu üzerine, "BakanÄ±n korumalarÄ± ateÅŸ edebilirdi." iddiasÄ±nda bulundu. Özel timin sadece korumalar için gönderildiÄŸini söyleyen Aboutaleb, "BakanÄ±n korumalarÄ±nÄ±n polisin teslim ol uyarÄ±sÄ±na uymayÄ±p ellerini kemerlerine doÄŸru götürmeleri durumunda Hollanda Özel Timi'ne ateÅŸ etme izni verilmiÅŸti." diye konuÅŸtu.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Türkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nÄ±n önce korumalarÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸan polis, vinçli çekici getirip aracÄ± zorla çekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüÅŸtü.