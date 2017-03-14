CumhubaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Hollanda BaÅŸbakanÄ± arasÄ±ndaki Srebrenitsa polemiÄŸi ne

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte arasÄ±nda baÅŸlayan Srebrenitsa krizi, Temmuz 1995 tarihinde yaÅŸanÄ±lan olaylarÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirdi

Eski Yugoslavya'daki iç savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda BosnalÄ± SÄ±rplar, kasabada 8 binden fazla BoÅŸnak MüslümanÄ± öldürmüÅŸtü.Srebrenitsa'da yaÅŸananlar, "2. Dünya SavaÅŸÄ±'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam" olarak nitelendiriliyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) baÅŸlÄ±ca yargÄ± organÄ± olan Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ± ise 2007 tarihli kararÄ±nda Srebrenitsa'da yaÅŸananlarÄ±n "soykÄ±rÄ±m" olduÄŸuna ancak sorumlusunun SÄ±rbistan olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmetmiÅŸti.

Ancak Rusya 2015'te BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve kasabada yaÅŸananlarÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak nitelendiren bir karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmiÅŸti.

Hollanda mahkemesinin kararÄ±

Hollanda'da bir mahkeme ise 3 yÄ±l önce, kasabada 300 BoÅŸnak'Ä±n öldürülmesinden HollandalÄ± BM askerlerinin doÄŸrudan sorumlu olduÄŸuna hükmetti.

Lahey kentinde görülen davada kararÄ± okuyan YargÄ±ç Larissa Alwin, HollandalÄ± BM barÄ±ÅŸgücü askerlerinin kontrolleri altÄ±ndaki kamptan götürülen erkeklerin öldürüleceÄŸini bilmesi gerektiÄŸini, çünkü o dönemde de SÄ±rplarÄ±n savaÅŸ suçlarÄ± iÅŸlediÄŸine dair kanÄ±tlar bulunduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Alwin, "HollandalÄ± BM barÄ±ÅŸgücü askerleri bu erkeklerin karargahtan götürülmesinde iÅŸbirliÄŸi yaparak yasalara aykÄ±rÄ± davranmÄ±ÅŸlardÄ±r" demiÅŸti.

Mahkeme Hollanda'nÄ±n 300 erkeÄŸin yakÄ±nlarÄ±na tazminat ödemesi gerektiÄŸine karar vermiÅŸti.

Ancak mahkemeye göre, HollandalÄ± askerlerin Srebrenitsa'nÄ±n düÅŸmesinden ve karargaha deÄŸil etraftaki orman arazisine sÄ±ÄŸÄ±nan diÄŸer kurbanlarÄ±n ölümlerinden sorumlu tutulamazlardÄ±.

Srebrenitsa'da neler yaÅŸandÄ±?

1993 yÄ±lÄ±nda BM Srebrenitsa'yÄ± BoÅŸnaklar için "güvenli bölge" ilan etti.

BosnalÄ± SÄ±rplarÄ±n iki yÄ±l süren kuÅŸatmasÄ± sonrasÄ± Temmuz 1995'de Srebrenitsa düÅŸtü.

Binlerce BoÅŸnak erkek, kadÄ±n ve çocuk, Srebrenitsa'nÄ±n hemen dÄ±ÅŸÄ±ndaki Potocari'de bulunan HollandalÄ± askerlerin denetimindeki BM BarÄ±ÅŸgücü karargahÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

HollandalÄ± askerler karargaha sÄ±ÄŸÄ±nanlara burada güvende olacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Ancak askerler BosnalÄ± SÄ±rp güçlerin kampÄ± kuÅŸatmasÄ± üzerine binlerce BoÅŸnaÄŸÄ± SÄ±rplara teslim etti.

SÄ±rp güçler karargaha sÄ±ÄŸÄ±nanlar arasÄ±ndan ayÄ±rdÄ±klarÄ± 300 erkeÄŸi kamyonlarla götürüp öldürdü. KadÄ±n ve çocuklar da Bosna'nÄ±n diÄŸer kesimlerine götürüldü.

Kasabada 8 binden fazla Müslüman öldürüldü.

Srebrenitsa'da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin büyük kÄ±smÄ± halen Bosna Hersek'in doÄŸusundaki toplu mezarlarda yatÄ±yor.

UluslararasÄ± SavaÅŸ SuçlarÄ± Mahkemesi, BosnalÄ± SÄ±rplarÄ±n eski lideri Radovan Karaciç'i Srebrenitsa'da yaÅŸananlardan sorumlu tutmuÅŸ ve 40 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Mahkemenin savcÄ±larÄ±, Srebrenitsa'da MüslümanlarÄ±n öldürülmesi emrini verdiÄŸini belirttikleri eski BosnalÄ± SÄ±rp General Ratko Mladiç'in de ömür boyu hapse mahkum edilmesini talep etmiÅŸlerdi.

Kaynak: BBC Türkçe