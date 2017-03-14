Son dakika Hollanda BaÅŸkanÄ± Ã¶zÃ¼r dileyip yemek teklif etti

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte ile telefon ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini ve gÃ¶zaltÄ±lar iÃ§in sÃ¶zlÃ¼ olarak Ã¶zÃ¼r dilediÄŸini belirtti.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Habertürk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlÄ±yor.Hollanda ile yaÅŸanan gerilimde gelinen noktayÄ± ve o gece yaÅŸananlarÄ± anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte ile kriz gecesi sert ve seslerin yükseldiÄŸi bir görüÅŸme yaptÄ±klarÄ±nÄ±, Rutte'nin de gözaltÄ±lar için sözlü olarak özür dilediÄŸini söyledi.

"ZAMANI GELÄ°NCE KARÅžILIÄžI VERÄ°LECEKTÄ°R"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bundan sonrasÄ± izlenecek. Ve zamanÄ± koÅŸullarÄ± geldiÄŸinde kaÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilecektir. Ama bizim ne Avrupa ile ne Hollanda ile tamamen iliÅŸkileri kesmek niyetimiz yok. Bunu biz yapmayÄ±z. Ama kaÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da veririz.Bizim bölgemizin güvenliÄŸi, Avrupa'nÄ±n da güvenliÄŸidir. Bu konuda biz 1 düÅŸünürsek, onlar iki düÅŸünmek zorundalar. Hollanda BaÅŸbakanÄ± ile konuÅŸurken karÅŸÄ±lÄ±klÄ±, o anÄ±n da etkisiyle seslerimizi yükselttik. O da sesini yükseltti, ben de yükselttim. O gece kriz tÄ±rmanÄ±nca biz açÄ±klama yapmadan önce görüÅŸmeyi arzu ettik. Kendisi de aradÄ± görüÅŸtük birkaç seferde görüÅŸtük. O görüÅŸme yapÄ±lan iÅŸin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu ihtiva eden bir görüÅŸmedir. Biz bu noktaya gelmesini istemiyorduk ama kendine göre haklÄ± gerekçelerini sÄ±raladÄ±. Ä°ÅŸin sonunda da oturalÄ±m yemek yiyelim diye bir laf da etti bu doÄŸru Büyükelçimiz ÅŸu anda zaten Türkiye'de ve ÅŸimdilik dönmeyecek. Hollanda BaÅŸbakanÄ± baÅŸkonsolos ve maslahatgüzarÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için sözlü olarak özür diledi." dedi.