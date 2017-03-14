Son dakika ABD'de OHAL ilan edildi

ABD'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle New York, New Jersey, Connecticut, Maryland ve Pennsylvania eyaletlerinde 'OHAL' ilan edildi.

New York, New Jersey, Connecticut, Maryland ve Pennsylvania eyaletlerinde acil durum ilan edilirken, birçok kentte toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nÄ±n seferleri durduruldu, okullarda eÄŸitime ara verildi.Bölgede olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle pazartesi gecesinden çarÅŸamba sabahÄ±na kadar yaklaÅŸÄ±k 7 bin 800 uçak seferinin de iptal edildiÄŸi duyuruldu.New York'ta yer üstünde giden metro seferleri durdurulurken yer altÄ±ndaki ulaÅŸÄ±m da gecikmelerle sürdürülebiliyor. New York ve New Jersey'deki ÅŸehir içi otobüs seferlerinin ise tamamÄ± durduruldu.

TRUMP TWÄ°TTER'DAN UYARDI

New York kent merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 15 santimetreyi geçti. Yetkililer kente 5-10 santimetre daha kar yaÄŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini duyurdu. New York eyaletinin kuzeyinde ise kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±m metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.ABD'nin kuzey doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ±nda rüzgar hÄ±zÄ±nÄ±n zaman zaman 80-100 kilometreye ulaÅŸacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klama yaparak "DoÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda yaÅŸayanlar kar fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle dikkatli olun ve yerel yöneticilerinizin uyarÄ±larÄ±na kulak verin." ifadelerini kullandÄ±.