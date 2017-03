Son dakika ABD'de OHAL ilan edildi

ABD'de kar yağışı ve fırtına nedeniyle New York, New Jersey, Connecticut, Maryland ve Pennsylvania eyaletlerinde 'OHAL' ilan edildi.

New York, New Jersey, Connecticut, Maryland ve Pennsylvania eyaletlerinde acil durum ilan edilirken, birçok kentte toplu taşıma araçlarının seferleri durduruldu, okullarda eğitime ara verildi.Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi gecesinden çarşamba sabahına kadar yaklaşık 7 bin 800 uçak seferinin de iptal edildiği duyuruldu.New York'ta yer üstünde giden metro seferleri durdurulurken yer altındaki ulaşım da gecikmelerle sürdürülebiliyor. New York ve New Jersey'deki şehir içi otobüs seferlerinin ise tamamı durduruldu.

TRUMP TWİTTER'DAN UYARDI

New York kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Yetkililer kente 5-10 santimetre daha kar yağmasının beklendiğini duyurdu. New York eyaletinin kuzeyinde ise kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı belirtildi.ABD'nin kuzey doğu kıyılarında rüzgar hızının zaman zaman 80-100 kilometreye ulaşacağı uyarısı yapıldı.ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Doğu kıyısında yaşayanlar kar fırtınası nedeniyle dikkatli olun ve yerel yöneticilerinizin uyarılarına kulak verin." ifadelerini kullandı.