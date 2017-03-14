Hollanda'dan skandal karar baÅŸkonsolosluk etrafÄ±nda toplanan TÃ¼rklere yakalama kararÄ±

Rotterdam belediye baÅŸkanÄ± Aboutaleb, TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan diplomatik kriz sÃ¼rerken bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. OHAL ilan edildiÄŸi dÃ¶nemde BaÅŸkonsolosluk Ã¶nÃ¼nde toplanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Rotterdam belediye baÅŸkanÄ± Aboutaleb, belediye meclis üyelerine gönderdiÄŸi bildiriyle, Cumartesi akÅŸamÄ± konsolosluk çevresinde çÄ±kan olaylarda yer alan kiÅŸilerin tespit edilerek yakalanmalarÄ± yönünde emir verdi. RTL Nieuws'ten aktarÄ±lan habere göre Aboutaleb'in yakalama emrinin ardÄ±ndan Rotterdam polisinin harekete geçtiÄŸi ve arama operasyonlarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n vatandaÅŸlarla görüÅŸmesine izin verilmemesi ve bulunduÄŸu yerden zorla götürülüp sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin ardÄ±ndan, konsolosluk çevresinde bulunan Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmak isteyen polislerin köpek ve atlarla saldÄ±rmasÄ± tepkilere yol açmÄ±ÅŸtÄ±.

OHAL Ä°LAN EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Ohal ilan edildiÄŸi gerekçesiyle polisin müdahelesinin yerinde olduÄŸunu beyan eden HollandalÄ± yetkililer, sadece BakanlarÄ± ile görüÅŸmek için konsolosluk çevresinde bulunan Türk vatandaÅŸlarÄ±na taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±klarÄ± nedeniyle polisin müdahele ettiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Åžu ana kadar 18 Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, yapÄ±lacak operasyonlarda polisin kimi aradÄ±ÄŸÄ± ve aranan kiÅŸilere nasÄ±l belirlediÄŸinin ise bilinmediÄŸi belirtildi.

Kaynak: Haberler.com