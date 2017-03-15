Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 15/03/2017 09:48

Mardin DiyarbakÄ±r karayolunda patlama 2 asker ÅŸehit oldu


Mardin- DiyarbakÄ±r karayolunda mayÄ±n taramasÄ± yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin terÃ¶ristlerin yola yerleÅŸtirdiÄŸi patlayÄ±cÄ± infilak ettirmesi sonucu 2 asker ÅŸehit oldu.

Mardin- DiyarbakÄ±r karayolunun MazÄ±daÄŸÄ± ilçesi yol ayrÄ±mÄ±nda sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafÄ±ndan yolda mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ± aramasÄ± yapÄ±lÄ±rken, saat 08.40'da patlama meydana geldi. PKK terör örgütü mensuplarÄ± tarafÄ±ndan önceden yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±nÄ±n, mayÄ±n aramasÄ± yapan Aksu Jandarma Karakolu'na baÄŸlÄ± askerlerin geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlatÄ±lmasÄ± sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker ÅŸehit oldu.Bölgeye ambulanslar ve takviye birlikler sevk edilirken, olayÄ± gerçekleÅŸtiren teröristlerin yakalanmasÄ± için bölgede geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Patlama nedeniyle karayolunun bir ÅŸeridi trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

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