Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 15/03/2017 13:22

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinde bulunan dolarlarÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±


YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinden Ã§Ä±kan dolarlarÄ±n gasp edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Reina katliamÄ± davasÄ±, Ä°stanbil Yenibosna'da Özbekistan uyruklu bir kiÅŸiden yapÄ±lan 1 milyon 900 bin dolarlÄ±k gasp davasÄ±yla birleÅŸtirildi. Gasp edilen para Reina saldÄ±rganÄ± Abdulkadir Masharipov'un yakalandÄ±ÄŸÄ± evden çÄ±kmÄ±ÅŸ. Ä°stanbul Yenibosna'da aracÄ± silahlÄ± kiÅŸilerce durdurulan Özbekistan uyruklu ÅŸahsÄ±n yanÄ±nda bulunan 1 milyon 900 bin dolar gasbedilmiÅŸti. O.E, Özbekistan'dan transfer edilen 1 milyon 900 bin dolarÄ± Atatürk HavalimanÄ±'nda teslim almÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra havalimanÄ±ndan ayrÄ±lan O.E'nin aracÄ± Yenibosna'da silahlÄ± 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan durduruldu. Silahla O.E'yi tehdit eden ÅŸahÄ±slar, parayÄ± alÄ±p kaçmÄ±ÅŸtÄ±. KaçÄ±rÄ±lan 2 milyon dolarÄ±n Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla iliÅŸkili DEAÅž'lÄ± militanlara verildiÄŸi tespit edildi. Reina saldÄ±rganÄ± Abdulkadir Masharipov'un yakalandÄ±ÄŸÄ± evde 197 bin dolar ele geçirilmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

istanbul

Ä°stanbul'da giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kapatÄ±ldÄ± dev operasyon baÅŸladÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Anadolu yakasÄ±nda dev operasyon baÅŸladÄ±. Anadolu yakasÄ±nda bulunan kara ve deniz yollarÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±


Bild gazetesi ErdoÄŸan'Ä± manÅŸete taÅŸÄ±dÄ± Burada istenmiyorsunuz

Almanya'nÄ±n en yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetesi Bild, TÃ¼rkiye'nin kararlarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n manÅŸetinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a seslendi: "Burada istenmiyorsunuz"


Bakan Ã‡elik'in aÃ§Ä±klamasÄ±na AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼'nden Ä±lÄ±mlÄ± yanÄ±t

Bakan Ã‡elik'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sÃ¼rmesi iÃ§in bir sebep bulunmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±" dedi.