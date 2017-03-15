Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinde bulunan dolarlarÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinden Ã§Ä±kan dolarlarÄ±n gasp edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Reina katliamÄ± davasÄ±, Ä°stanbil Yenibosna'da Özbekistan uyruklu bir kiÅŸiden yapÄ±lan 1 milyon 900 bin dolarlÄ±k gasp davasÄ±yla birleÅŸtirildi. Gasp edilen para Reina saldÄ±rganÄ± Abdulkadir Masharipov'un yakalandÄ±ÄŸÄ± evden çÄ±kmÄ±ÅŸ. Ä°stanbul Yenibosna'da aracÄ± silahlÄ± kiÅŸilerce durdurulan Özbekistan uyruklu ÅŸahsÄ±n yanÄ±nda bulunan 1 milyon 900 bin dolar gasbedilmiÅŸti. O.E, Özbekistan'dan transfer edilen 1 milyon 900 bin dolarÄ± Atatürk HavalimanÄ±'nda teslim almÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra havalimanÄ±ndan ayrÄ±lan O.E'nin aracÄ± Yenibosna'da silahlÄ± 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan durduruldu. Silahla O.E'yi tehdit eden ÅŸahÄ±slar, parayÄ± alÄ±p kaçmÄ±ÅŸtÄ±. KaçÄ±rÄ±lan 2 milyon dolarÄ±n Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla iliÅŸkili DEAÅž'lÄ± militanlara verildiÄŸi tespit edildi. Reina saldÄ±rganÄ± Abdulkadir Masharipov'un yakalandÄ±ÄŸÄ± evde 197 bin dolar ele geçirilmiÅŸti.