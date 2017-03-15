Bakan Ã‡elik'in aÃ§Ä±klamasÄ±na AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼'nden Ä±lÄ±mlÄ± yanÄ±t

Bakan Ã‡elik'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sÃ¼rmesi iÃ§in bir sebep bulunmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±" dedi.

AB Komisyonu sözcüsü, Ankara'dan yapÄ±lan göçmen anlaÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ± için bir sebep bulunmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki açÄ±klamaya Ä±lÄ±mlÄ± bir yanÄ±t verdi. AB Komisyonu sözcüsü, uluslararasÄ± örgütün Türkiye ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu söyledi. Ankara'dan anlaÅŸmayla ilgili ilk açÄ±klama sabah saatlerinde gelmiÅŸti. Reuters haber ajansÄ±na konuÅŸan AB BakanÄ± Ömer Çelik, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sürmesi için bir sebep bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.