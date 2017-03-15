Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 15/03/2017 13:22

Bakan Ã‡elik'in aÃ§Ä±klamasÄ±na AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼'nden Ä±lÄ±mlÄ± yanÄ±t


Bakan Ã‡elik'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sÃ¼rmesi iÃ§in bir sebep bulunmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±" dedi.

AB Komisyonu sözcüsü, Ankara'dan yapÄ±lan göçmen anlaÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ± için bir sebep bulunmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki açÄ±klamaya Ä±lÄ±mlÄ± bir yanÄ±t verdi. AB Komisyonu sözcüsü, uluslararasÄ± örgütün Türkiye ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu söyledi. Ankara'dan anlaÅŸmayla ilgili ilk açÄ±klama sabah saatlerinde gelmiÅŸti. Reuters haber ajansÄ±na konuÅŸan AB BakanÄ± Ömer Çelik, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sürmesi için bir sebep bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

istanbul

Ä°stanbul'da giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kapatÄ±ldÄ± dev operasyon baÅŸladÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Anadolu yakasÄ±nda dev operasyon baÅŸladÄ±. Anadolu yakasÄ±nda bulunan kara ve deniz yollarÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±


Bild gazetesi ErdoÄŸan'Ä± manÅŸete taÅŸÄ±dÄ± Burada istenmiyorsunuz

Almanya'nÄ±n en yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetesi Bild, TÃ¼rkiye'nin kararlarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n manÅŸetinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a seslendi: "Burada istenmiyorsunuz"


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinde bulunan dolarlarÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinden Ã§Ä±kan dolarlarÄ±n gasp edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.