Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 15/03/2017 13:42

Bild gazetesi ErdoÄŸan'Ä± manÅŸete taÅŸÄ±dÄ± Burada istenmiyorsunuz


Almanya'nÄ±n en yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetesi Bild, TÃ¼rkiye'nin kararlarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n manÅŸetinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a seslendi: "Burada istenmiyorsunuz"

Hollanda'nÄ±n Türkiye'ye karÅŸÄ± takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± skandal tutumun ardÄ±ndan yaÅŸanan diplomatik krizin yankÄ±larÄ± sürerken Alman gazetesi Bild, ErdoÄŸan'Ä± hedefe koydu. Bild, ikinci sayfasÄ±nÄ± tamamen CumhurbaÅŸkanÄ±'na ayÄ±rdÄ±. Bugünkü sayÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef aldÄ±. Gazetenin birinci sayfanÄ±n üçte ikisini ve ikinci sayfasÄ±nÄ± tamamen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a ayÄ±ran gazete, "Bild, gerçeÄŸi ErdoÄŸan'Ä±n yüzüne söylüyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla çÄ±ktÄ±. Alt baÅŸlÄ±kta ise, "Demokrat deÄŸilsiniz! Burada istenmiyorsunuz!" diye yazdÄ±. Gazete ilk sayfadaki haberinde, "Bay ErdoÄŸan siz burada istenmiyorsunuz!" diye seslendi. Alman gazetesi, cumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n siyasi yaÅŸamÄ±, ailesi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde yer alanlar, Türkiye AB iliÅŸkilerine AlmanlarÄ±n bakÄ±ÅŸÄ± gibi konularÄ± ele aldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Ä°stanbul'da giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kapatÄ±ldÄ± dev operasyon baÅŸladÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Anadolu yakasÄ±nda dev operasyon baÅŸladÄ±. Anadolu yakasÄ±nda bulunan kara ve deniz yollarÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinde bulunan dolarlarÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinden Ã§Ä±kan dolarlarÄ±n gasp edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.


Bakan Ã‡elik'in aÃ§Ä±klamasÄ±na AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼'nden Ä±lÄ±mlÄ± yanÄ±t

Bakan Ã‡elik'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sÃ¼rmesi iÃ§in bir sebep bulunmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±" dedi.