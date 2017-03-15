Bild gazetesi ErdoÄŸan'Ä± manÅŸete taÅŸÄ±dÄ± Burada istenmiyorsunuz

Almanya'nÄ±n en yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetesi Bild, TÃ¼rkiye'nin kararlarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n manÅŸetinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a seslendi: "Burada istenmiyorsunuz"

Hollanda'nÄ±n Türkiye'ye karÅŸÄ± takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± skandal tutumun ardÄ±ndan yaÅŸanan diplomatik krizin yankÄ±larÄ± sürerken Alman gazetesi Bild, ErdoÄŸan'Ä± hedefe koydu. Bild, ikinci sayfasÄ±nÄ± tamamen CumhurbaÅŸkanÄ±'na ayÄ±rdÄ±. Bugünkü sayÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef aldÄ±. Gazetenin birinci sayfanÄ±n üçte ikisini ve ikinci sayfasÄ±nÄ± tamamen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a ayÄ±ran gazete, "Bild, gerçeÄŸi ErdoÄŸan'Ä±n yüzüne söylüyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla çÄ±ktÄ±. Alt baÅŸlÄ±kta ise, "Demokrat deÄŸilsiniz! Burada istenmiyorsunuz!" diye yazdÄ±. Gazete ilk sayfadaki haberinde, "Bay ErdoÄŸan siz burada istenmiyorsunuz!" diye seslendi. Alman gazetesi, cumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n siyasi yaÅŸamÄ±, ailesi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde yer alanlar, Türkiye AB iliÅŸkilerine AlmanlarÄ±n bakÄ±ÅŸÄ± gibi konularÄ± ele aldÄ±.