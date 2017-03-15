Ä°stanbul'da giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kapatÄ±ldÄ± dev operasyon baÅŸladÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Anadolu yakasÄ±nda dev operasyon baÅŸladÄ±. Anadolu yakasÄ±nda bulunan kara ve deniz yollarÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± giriÅŸlerde polis 'KurtkapanÄ± 1' adlÄ± denetim gerçekleÅŸtiriyor. Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler Åžile, Tuzla, Pendik, Kartal ve Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda saat 12.00'da 'KurtkapanÄ± 1' adlÄ± denetime baÅŸladÄ±. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda Ä°stanbul'a giriÅŸlerde kontrol noktalarÄ± kuruldu.

Polis ekipleri, ÅŸüpheli görülen araçlarÄ± durdurarak araçlarÄ±n içini kontrol etti, sürücü ve yolcularÄ± GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. Aramalarda K-9 bomba ve narkotik dedektör köpekler de kullanÄ±ldÄ±.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

D-100 Karayolu Tuzla mevkindeki kontrol noktasÄ±nda lüks bir araçta 2 ruhratsÄ±z tabanca ile mermiler ele geçirildi. Araçtaki 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. TEM Otoyolu Kurtköy mevkinde durdurulan bir yolcu otobüsünde sahte kimlik düzenleyerek yolculuk yapan Pakistan uyruklu 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sabiha Gökçen HavalimanÄ± giriÅŸindeki noktada bir araçta yapÄ±lan aramada ise tüfek ele geçirildi.

POLÄ°S HELÄ°KOPTERÄ° DENETÄ°M YAPTI

Uygulamaya baÅŸta Özel Harekat Polisleri olmak üzere farklÄ± birimlerden çok sayÄ±da ekip katÄ±lÄ±rken, polis helikopteri de havadan denetim yaptÄ±. 'KurtkapanÄ± 1' denetimi saat 15.00'a kadar sürecek.