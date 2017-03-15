Åžam Adalet SarayÄ±'nda intihar saldÄ±rÄ±sÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Suriye'de yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde bir militanÄ±n Adalet SarayÄ±'nÄ±n iÃ§inde kendini havaya uÃ§urduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Olayda en az 25 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ok sayÄ±da yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

Suriye'de yönetim karÅŸÄ±tÄ± gösterilerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n altÄ±ncÄ± yÄ±l dönümünde, baÅŸkent Åžam'daki ana mahkeme binasÄ±nÄ±n içinde intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±da 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Suriye resmi haber ajansÄ± SANA, baÅŸkent Åžam'daki ana mahkeme binasÄ±nÄ± hedef alan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda onlarca kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.SANA'ya konuÅŸan bir emniyet yetkilisi, ilk gelen bilgilere göre 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.

BÄ°NAYA GÄ°RÄ°P KENDÄ°NÄ° HAVAYA UÇURDU

Devlet televizyonu, merkezdeki Hamidiye bölgesinde bulunan Adalet SarayÄ±'nÄ±n içinde bir militanÄ±n kendisini havaya uçurduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Olay yerindeki bir AFP haber ajansÄ± muhabiri binanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ambulanslar ve itfaiye araçlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu bildirdi. SaldÄ±rÄ±, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'a karÅŸÄ± gösterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 15 Mart'Ä±n altÄ±ncÄ± yÄ±l dönümünde meydana geldi. Suriye'deki iç savaÅŸta bugüne dek 320 binden fazla kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 11 milyon insanÄ±n evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.