Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 15/03/2017 15:57

Dev operasyon sÃ¼rÃ¼yor TEM Otoyolu ve D 100 Karayolu kapatÄ±ldÄ±


Ä°stanbul Anadolu yakasÄ±nda bin polisin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± "Kurt KapanÄ±" operasyonu nedeniyle hem hava hem deniz hem de kara yolunda denetimler sÃ¼rÃ¼yor. TEM Otoyolu ve D 100 Karayolu'nun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'da giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar da durduruldu.

Kara, deniz ve havayolundan Ä°stanbul'a giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸ için kullanÄ±lan 14 ayrÄ± noktada özel tedbirler alÄ±narak arama faaliyetleri baÅŸlatÄ±ldÄ±. "Kurt KapanÄ±" adÄ± verilen operasyona polis helikopterleri de havadan destek veriyor. Aramalarda K-9 bomba ve narkotik dedektör köpekler de kullanÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler Åžile, Tuzla, Pendik, Kartal ve Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda saat 12.00'da 'KurtkapanÄ± 1' adlÄ± denetime baÅŸladÄ±. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda Ä°stanbul'a giriÅŸlerde kontrol noktalarÄ± kuruldu.Polis ekipleri, ÅŸüpheli görülen araçlarÄ± durdurarak araçlarÄ±n içini kontrol etti, sürücü ve yolcularÄ± GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. Aramalarda K-9 bomba ve narkotik dedektör köpekler de kullanÄ±ldÄ±.

Kaynak: Hürriyet

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