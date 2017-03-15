Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ anlaÅŸma saÄŸlandÄ± demiÅŸti Bakan IÅŸÄ±k aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov'un Rusya ve TÃ¼rkiye'nin S-400 konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "bugÃ¼n imza noktasÄ±nda deÄŸiliz, ama gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor." dedi.

Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Türkiye ile Rusya arasÄ±ndaki S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerine yönelik görüÅŸmelerle ilgili önemli açÄ±klamalarda bulundu. IÅŸÄ±k, "GörüÅŸmelerde bir ilerleme var ancak 'bugün imza' noktasÄ±nda deÄŸiliz, ama görüÅŸmeler sürüyor." dedi.IÅŸÄ±k, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin alÄ±mÄ±na yönelik görüÅŸmelerin devam ettiÄŸini belirtti. Bakan IÅŸÄ±k, "GörüÅŸmelerde bir ilerleme var ancak hani, 'bugün imza' noktasÄ±nda deÄŸiliz ama görüÅŸmeler sürüyor." ifadesini kullandÄ±. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ise bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan S-400 konusunda anlaÅŸtÄ±" demiÅŸti.