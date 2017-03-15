TÃ¼rkiye Hollanda Dostluk Grubu'nun AKP'li Ã¼yeleri istifa etti

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, TÃ¼rkiye Hollanda Dostluk Grubu'ndaki AKP'li Ã¼yelerin istifa ettiÄŸini belirtti.

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, Türkiye-Hollanda ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu'nun AK Parti'li üyelerinin, istifa ettiÄŸini belirterek, "Özür gerçekleÅŸene kadar Dostluk Grubu'nda bulunmayacaÄŸÄ±z." dedi. ElitaÅŸ, konuyla ilgili açÄ±klamada, Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda ortaya çÄ±kan diplomatik kriz sonrasÄ±nda, Hollanda'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'yÄ± "istenmeyen kiÅŸi" ilan ederek, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesi, konsolosun gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve Hollanda'nÄ±n Türk siyasetçilerine yaptÄ±ÄŸÄ± diplomatik nezaketsizlik ve çirkinlik sonucunda, AK Parti'li üyelerin Türkiye - Hollanda ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu'ndan istifa ettiÄŸini bildirdi.Mustafa ElitaÅŸ, Türkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki iliÅŸkiler düzelinceye ve Türkiye'ye karÅŸÄ± yapÄ±lan bu çirkin tavrÄ±n giderilmesi için yapÄ±lmasÄ± gereken bütün iÅŸlemler ve özellikle de özür gerçekleÅŸene kadar, AK Parti'li üyelerin Dostluk Grubu'nda bulunmayacaklarÄ±nÄ± kaydetti.