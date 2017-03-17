Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/03/2017 12:47

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda batan TÃ¼rk gemisinden acÄ± haber geldi 3 kiÅŸi Ã¶lÃ¼ bulundu


DÃ¼n Akdeniz'de batan TÃ¼rk gemisinde 13 kiÅŸiden 7'sinin kayÄ±p olduÄŸu sÃ¶yleniyordu. Bu sabah saatlerinde 3 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, dün, Misurata LimanÄ± açÄ±ÄŸÄ±nda demirlediÄŸi sÄ±rada olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle batan Türk bayraklÄ± "M/V TINAZTEPE-S isimli gemi personelinden üçünün cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.Bu arada, kurtarÄ±lan mürettebat sayÄ±sÄ± 7'ye çÄ±karken, kayÄ±p 3 kiÅŸiyi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.Batu Denizcilik ÅŸirketinden yetkililer, cenazelerin Türkiye'ye gönderilmesi için iÅŸlemleri yürütmek için bölgeye gidecek.Gemi, dün, Misurata LimanÄ± açÄ±ÄŸÄ±nda demirlediÄŸi sÄ±rada yerel saatle 10.30'da batmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye'nin Misurata BaÅŸkonsolusluÄŸu olayÄ± yakÄ±ndan takip ediyor.

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Son dakika Suriye ordusu Ä°srail savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

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TÃ¼rkiye Hollanda Dostluk Grubu'nun AKP'li Ã¼yeleri istifa etti

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