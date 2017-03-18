Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 18/03/2017 07:24

HSYK karar verdi 202 hakim ve savcÄ± daha meslekten ihraÃ§ edildi

hakim ve savcÄ±

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK), FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan 202 hakim ve savcÄ±yÄ± daha meslekten ihraÃ§ etme kararÄ± aldÄ±

HSYK Genel Kurulu ile ilgili bilgi veren HSYK BaÅŸkanvekili Mehmet YÄ±lmaz, ifadeler veren 202 hakim ve savcÄ±yla ilgili görüÅŸme yaptÄ±.YÄ±lmaz, toplantÄ± sonunda, olaÄŸanüstü hal kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan Kanun Hükmünde Kararname gereÄŸi, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisak, irtibat ve baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen 202 hakim ve savcÄ±nÄ±n, açÄ±ÄŸa almadan meslekten ihracÄ±na karar verdiklerini kaydetti. 

HSYK, son olarak 20 Åžubat'ta 227 hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n meslekten çÄ±karÄ±lmalarÄ±na karar vermiÅŸti. Bu rakamla ihraç edilen hakim ve savcÄ± sayÄ±sÄ± 3 bin 886 olmuÅŸtu. Bugün 202 hakim ve savcÄ±nÄ±n daha ihracÄ± ile toplam sayÄ± 4 bin 88'i buldu.

 

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