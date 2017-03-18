Son dakika Paris'te havalimanÄ±nda silah sesleri duyuldu

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te yaÅŸanan olayda Orly HavalimanÄ±'nda silah seslerinin duyulmasÄ± sonucunda havalimanÄ±ndan tahliyeler baÅŸladÄ±

SaldÄ±rgan Sentinelle isimli güvenlik operasyonlarÄ± sÄ±rasÄ±nda görevli olan askeri devriyenin silahÄ±nÄ± almaya çalÄ±ÅŸtÄ±.AFP'nin haberine göre havalimanÄ±nda bulunan yolcular tahliye edildi. HavalimanÄ±ndaki uçuÅŸlar ertelendi.

SALDIRGAN ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

SaldÄ±rgan diÄŸer güvenlik güçlerinin ateÅŸ etmesi sonucu etkisiz hale getirildi. Olay sÄ±rasÄ±nda havalimanÄ± tahliye edilirken, havalimanÄ±na özel güvenlik birimleri sevk edildi.

Fransa Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± askerin silahÄ±nÄ± almaya çalÄ±ÅŸan ÅŸüphelinin öldürüldüÄŸünü doÄŸruladÄ±. Åžüphelinin vurulmadan önce havalimanÄ±ndaki bir dükkana kaçtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Olayda yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°KÄ°NCÄ° SALDIRI

Öte yandan, yine baÅŸkent Paris’te, ÅŸehrin kuzey doÄŸu bölgesinde yol kontrolü sÄ±rasÄ±nda üç polise ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Polislerden birinin aÄŸÄ±r yaralÄ± olduÄŸu bildiriliyor. Polise saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerin Orly HavalimanÄ±'na uzak bir noktada olduÄŸu belirtildi. Ä°ki olay arasÄ±nda bir baÄŸlantÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor.