Son dakika Suriye'de bombalar peÅŸ peÅŸe patlÄ±yor

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n dÄ±ÅŸ mahallelerinde farklÄ± gruplar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

BBC Türkçe'nin haberine göre, görgü tanÄ±klarÄ± muhaliflerin sürpriz saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda kent merkezine top mermileri ve roketler düÅŸtüÄŸünü aktardÄ±. Suriye ordusunun saldÄ±rÄ±lara hava harekâtÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi bildirildi.Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, muhaliflerin Cobar bölgesindeki rejim güçlerine saldÄ±rmadan önce patlayÄ±cÄ± yüklü araçlarla iki ayrÄ± eylem gerçekleÅŸtirdiÄŸini ve intihar bombacÄ±larÄ±nÄ±n kendilerini infilak ettirdiklerini belirtti.

GÄ°ZLÄ° TÜNELLER KULLANILIYOR

Suriye devlet medyasÄ±, saldÄ±rÄ±da Cobar'daki gizli tünellerin de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

COBAR'IN ÖNEMÄ°

Åžam'da muhaliflerin elinde olan az sayÄ±da bölge bulunuyor. Cobar, kent merkezine en yakÄ±n kasaba.KasabanÄ±n, bir bölümü muhaliflerin, diÄŸer bölümü de ordunun elinde. Cobar'Ä±n denetimi için taraflar iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir savaÅŸÄ±yor.Åžam'daki AFP muhabirleri, kent genelindeki patlamalardan sonra ordunun stratejik öneme sahip Abbasid MeydanÄ±'na çÄ±kan yollarÄ± kestiÄŸini aktardÄ±.Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, muhaliflerin, ordunun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±ndaki Barzeh, TiÅŸren ve Kabun'daki baskÄ±yÄ± azaltmak için karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KORKUNÇ BÄ°LANÇO

Suriye’deki savaÅŸÄ±n 15 Mart'ta altÄ±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ± doldurduÄŸu gün, Åžam'da adliye sarayÄ±na düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 31 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Daha sonra kentin batÄ±sÄ±ndaki bir lokantaya düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda da 20 kiÅŸi öldü.

SavaÅŸ öncesi 23 milyon nüfusa sahip olan Suriye'de altÄ± yÄ±ldÄ±r süren çatÄ±ÅŸmalarda; 320 bin fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, yaklaÅŸÄ±k 11 milyon insan da evlerini terk etti. Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi'ne göre, ölenlerden 96 bini sivil, 17 binden fazlasÄ± da çocuk.

Åžam'da 11 Mart'ta IraklÄ± Åžii hacÄ±larÄ± hedef alan çifte bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 74 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±, Fetih el Åžam Cephesi üstlenmiÅŸti.