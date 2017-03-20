Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme 3'Ã¼ Ä°stanbul'da yakalandÄ±

Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸiyle irtibatÄ± olan 3 kiÅŸi Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±.
Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de Noel pazarÄ±nda gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n faili ile irtibatlÄ± olduÄŸu 3 kiÅŸinin Atatürk HavaalanÄ±'nda yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, 19 AralÄ±k 2016 tarihinde Almanya Berlin'de Noel pazarÄ±nda gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n faili ile irtibatlÄ± olduÄŸu iletilen Mohammad Ali Khan, Youssef Darwiche, Bilal Yosef Mahmoud isimli 3 ÅŸahsÄ±n Atatürk HavaalanÄ±'nda yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.