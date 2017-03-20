Son dakika Paris'te bomba alarmÄ±

Fransa'nÄ±n Paris ÅŸehrinde mali savcÄ±lÄ±k ofisinde bomba alarmÄ± verildi.
Paris'te, mali savcÄ±lÄ±k ofisi güvenlik alarmÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±. Bomba imha ekipleri binada inceleme yapÄ±yor.
Paris'te, mali savcÄ±lÄ±k ofisi güvenlik alarmÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±. Bomba imha ekipleri binada inceleme yapÄ±yor.
Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸiyle irtibatÄ± olan 3 kiÅŸi Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±.
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n dÄ±ÅŸ mahallelerinde farklÄ± gruplar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te yaÅŸanan olayda Orly HavalimanÄ±'nda silah seslerinin duyulmasÄ± sonucunda havalimanÄ±ndan tahliyeler baÅŸladÄ±