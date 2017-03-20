Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/03/2017 12:34

Son dakika Paris'te bomba alarmÄ±


Fransa'nÄ±n Paris ÅŸehrinde mali savcÄ±lÄ±k ofisinde bomba alarmÄ± verildi.

Paris'te, mali savcÄ±lÄ±k ofisi güvenlik alarmÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±. Bomba imha ekipleri binada inceleme yapÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme 3'Ã¼ Ä°stanbul'da yakalandÄ±

Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸiyle irtibatÄ± olan 3 kiÅŸi Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±.

Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸma

Son dakika Suriye'de bombalar peÅŸ peÅŸe patlÄ±yor

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n dÄ±ÅŸ mahallelerinde farklÄ± gruplar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

paris saldÄ±rÄ±

Son dakika Paris'te havalimanÄ±nda silah sesleri duyuldu

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te yaÅŸanan olayda Orly HavalimanÄ±'nda silah seslerinin duyulmasÄ± sonucunda havalimanÄ±ndan tahliyeler baÅŸladÄ±