Ä°ÅŸte Londra'da terÃ¶r estiren saldÄ±rganÄ±n ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼

Londra'da korku dolu dakikalar! Westminster KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde insanlarÄ± aracÄ±yla ezen saldÄ±rgan parlamento binasÄ±nda bir polisi bÄ±Ã§akladÄ±ktan sonra vurularak etkisiz hale getirildi.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da bugün bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸti. Bir saldÄ±rgan önce Westminster Köprüsü'nde insanlarÄ± aracÄ±yla ezdi. Parlamento binasÄ± duvarÄ±na çarparak duran saldÄ±rgan, bir polisi bÄ±çakla yaraladÄ±ktan sonra parlamento bahçesinde vurularak etkisiz hale getirildi. YaÅŸanan saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 12 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Dailymail'in haberine göre parlamento binasÄ±nda vurularak etkisiz hale getirilen saldÄ±rganÄ±n yerde yatarken çekilen fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±. Görüntüde, saldÄ±rganÄ±n polisi yaraladÄ±ÄŸÄ± söylenen bÄ±çak da yerde görülüyor. Öte yandan saldÄ±rganÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araç havadan görüntülendi. Görüntülerde aracÄ±n parlamento binasÄ±nÄ±n duvarÄ±na çarpÄ±p durduÄŸu belli oluyor. SaldÄ±rganÄ±n bahçe binasÄ±na atlayÄ±p girdiÄŸi düÅŸünülüyor