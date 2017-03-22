Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/03/2017 20:13

Ä°ÅŸte Londra'da terÃ¶r estiren saldÄ±rganÄ±n ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼

londra terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±

Londra'da korku dolu dakikalar! Westminster KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde insanlarÄ± aracÄ±yla ezen saldÄ±rgan parlamento binasÄ±nda bir polisi bÄ±Ã§akladÄ±ktan sonra vurularak etkisiz hale getirildi.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da bugün bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸti. Bir saldÄ±rgan önce Westminster Köprüsü'nde insanlarÄ± aracÄ±yla ezdi. Parlamento binasÄ± duvarÄ±na çarparak duran saldÄ±rgan, bir polisi bÄ±çakla yaraladÄ±ktan sonra parlamento bahçesinde vurularak etkisiz hale getirildi. YaÅŸanan saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 12 kiÅŸi de yaralandÄ±.

 

 

Dailymail'in haberine göre parlamento binasÄ±nda vurularak etkisiz hale getirilen saldÄ±rganÄ±n yerde yatarken çekilen fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±. Görüntüde, saldÄ±rganÄ±n polisi yaraladÄ±ÄŸÄ± söylenen bÄ±çak da yerde görülüyor. Öte yandan saldÄ±rganÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araç havadan görüntülendi. Görüntülerde aracÄ±n parlamento binasÄ±nÄ±n duvarÄ±na çarpÄ±p durduÄŸu belli oluyor. SaldÄ±rganÄ±n bahçe binasÄ±na atlayÄ±p girdiÄŸi düÅŸünülüyor

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londra saldÄ±rÄ±

Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± saniye saniye bÃ¶yle kaydedildi

Bu akÅŸam saatlerinde Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§evredeki vatandaÅŸlarda telefonlarÄ±na saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± kaydederek sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

londra saldÄ±rÄ±

SÄ±ÄŸÄ±naÄŸa kaÃ§tÄ±lar mÄ± Parlamento binasÄ±nda milletvekilleri paniÄŸe kapÄ±ldÄ±

Londra'da Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde duyulan silah seslerinin ardÄ±ndan milletvekilleri korkuya kapÄ±ldÄ±.