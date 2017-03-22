Reuters'ten Londra saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili skandal ErdoÄŸan paylaÅŸÄ±mÄ±

Bu sabah AB Ã¼lkelerine terÃ¶re destek verdikleri konusunda Ã§aÄŸrÄ±da bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zlerini paylaÅŸan Ä°ngiltere merkezli uluslararasÄ± haber ajansÄ± Reuters, Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu TÃ¼rkiye'ye yÃ¼klemek istedi.

Bugün Londra'da parlamento yakÄ±nÄ±nda bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸti. Ä°lk bilgilere göre saldÄ±rgan aracÄ±nÄ± insanlarÄ±n üzerine sürdü. AracÄ±ndan inen ÅŸahÄ±s, parlamento binasÄ±na girmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken vurularak öldürüldü. Olayda en az 1 kiÅŸi öldü, 12 kiÅŸi yaralandÄ±.

REUTERS'TEN KÜSTAH PAYLAÅžIM

Reuters, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Twitter hesabÄ±ndan skandal bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.Bu sabah yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada AB ülkelerini teröre verdikleri destek konusunda uyaran CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarÄ±n dünyanÄ±n hiçbir yerinde hiçbir AvrupalÄ±, BatÄ±lÄ±, güvenle, huzurla sokaÄŸa adÄ±m atamaz." demiÅŸti.Reuters meydana gelen bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Twitter hesabÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bu sözlerini paylaÅŸarak, saldÄ±rÄ±dan Türkiye ve ErdoÄŸan'Ä± sorumlu gibi göstermeye çalÄ±ÅŸtÄ±.