Son dakika Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

BugÃ¼n akÅŸam saatlerinde Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda alÄ±nan bilgilere gÃ¶re, 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve 12 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiltere polisinin yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°ngiliz polisi, Londra'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yla ilgili bir son dakika açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada biri saldÄ±rgan olmak üzere 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. OlayÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu da açÄ±klandÄ±. Parlamento binasÄ± çevresindeki aramalarÄ±n da hala devam ettiÄŸi belirtildi. Binaya çÄ±kan tüm yollar, Westminster Köprüsü ve metro istasyonu kapatÄ±ldÄ±.