Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/03/2017 20:24

Son dakika Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

ingiltere londra

BugÃ¼n akÅŸam saatlerinde Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda alÄ±nan bilgilere gÃ¶re, 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve 12 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiltere polisinin yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°ngiliz polisi, Londra'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yla ilgili bir son dakika açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada biri saldÄ±rgan olmak üzere 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. OlayÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu da açÄ±klandÄ±. Parlamento binasÄ± çevresindeki aramalarÄ±n da hala devam ettiÄŸi belirtildi. Binaya çÄ±kan tüm yollar, Westminster Köprüsü ve metro istasyonu kapatÄ±ldÄ±.

 

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Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± saniye saniye bÃ¶yle kaydedildi

Bu akÅŸam saatlerinde Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§evredeki vatandaÅŸlarda telefonlarÄ±na saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± kaydederek sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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Londra'da Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde duyulan silah seslerinin ardÄ±ndan milletvekilleri korkuya kapÄ±ldÄ±.