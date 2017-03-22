Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± BrÃ¼ksel'deki yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n tekrarÄ± mÄ±

Ä°ngiltere'nin Londra ÅŸehrinde bugÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± geÃ§en sene aynÄ± gÃ¼n yaÅŸanan BrÃ¼ksel'deki saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlattÄ±.

22 Mart 2016'da Türkiye'nin tepkisine raÄŸmen PKK çadÄ±rlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmayan Brüksel'de art arta 3 bombalÄ± saldÄ±rÄ± meydana gelmiÅŸti. Zavantem HavalimanÄ± ile Maelbeek metro istasyonunda meydana gelen 3 ayrÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 34 kiÅŸi ölmüÅŸ, 250 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ± DEAÅž üstlendi. Avrupa, Brüksel'deki kurbanlarÄ± anarken bu kez de Londra'da terörist eylem gerçekleÅŸti.