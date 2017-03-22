Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/03/2017 20:34

Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± BrÃ¼ksel'deki yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n tekrarÄ± mÄ±

saldÄ±rÄ±

Ä°ngiltere'nin Londra ÅŸehrinde bugÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± geÃ§en sene aynÄ± gÃ¼n yaÅŸanan BrÃ¼ksel'deki saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlattÄ±.

22 Mart 2016'da Türkiye'nin tepkisine raÄŸmen PKK çadÄ±rlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmayan Brüksel'de art arta 3 bombalÄ± saldÄ±rÄ± meydana gelmiÅŸti. Zavantem HavalimanÄ± ile Maelbeek metro istasyonunda meydana gelen 3 ayrÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 34 kiÅŸi ölmüÅŸ, 250 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ± DEAÅž üstlendi. Avrupa, Brüksel'deki kurbanlarÄ± anarken bu kez de Londra'da terörist eylem gerçekleÅŸti.

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Viyana'da TÃ¼rk BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi

TÃ¼rkiyeâ€™nin Viyana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak ErdoÄŸan'a o pankartÄ± aÃ§tÄ±lar

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grup TÃ¼rkiyeâ€™nin Viyana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ±nÄ±n Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak 'ErdoÄŸan TÃ¼rklerini yurduna gÃ¶tÃ¼r' yazÄ±lÄ± pankart

londra saldÄ±rÄ±

Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± saniye saniye bÃ¶yle kaydedildi

Bu akÅŸam saatlerinde Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§evredeki vatandaÅŸlarda telefonlarÄ±na saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± kaydederek sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

londra saldÄ±rÄ±

SÄ±ÄŸÄ±naÄŸa kaÃ§tÄ±lar mÄ± Parlamento binasÄ±nda milletvekilleri paniÄŸe kapÄ±ldÄ±

Londra'da Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde duyulan silah seslerinin ardÄ±ndan milletvekilleri korkuya kapÄ±ldÄ±.