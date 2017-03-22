Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/03/2017 20:24

Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failinin kimliÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±


Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da ilk Ã¶nce Westminster KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde insanlarÄ± ezen ardÄ±ndan parlamento binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bir polisi yaralayan saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki parlamento binasÄ± ve hemen önündeki Westminster Köprüsü'nde düzenlenen kanlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili sis perdesi aralandÄ±.Ä°lk gelen bilgilerde saldÄ±rÄ±yÄ± 2 kiÅŸinin düzenlediÄŸi bildirilmiÅŸti. Ancak 2 noktadaki saldÄ±rÄ±yÄ± da bir kiÅŸinin gerçekleÅŸtirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°ngiliz Daily Mail gazetesi, görgü tanÄ±klarÄ±na dayandÄ±rarak verdiÄŸi haberinde saldÄ±rganÄ±n 40'lÄ± yaÅŸlarda "AsyalÄ±" görünümlü biri olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

ATEÅž AÇTI, YAYALARI EZDÄ°, BÄ°NA ÖNÜNDE VURULDU

Gazetenin yine görgü tanÄ±klarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre saldÄ±rgan önce silahla etrafa ateÅŸ açtÄ±. Daha sonra sonra aracÄ±nÄ± yayalarÄ±n üzerine süren ve burada çok sayÄ±da kiÅŸiyi yaralayan saldÄ±rgan, aracÄ±nÄ± Westminster köprüsüne çarparak durdu.ArdÄ±ndan araçtan inan kiÅŸi Parlamento binasÄ±na yöneldi. Bina duvarÄ±nÄ± aÅŸÄ±p parlamento içine girmek isteyen saldÄ±rgan, burada bir polis tarafÄ±ndan durdurulmak istendi.Polisi bÄ±çakla yaralayan saldÄ±rgan, baÅŸka bir polis tarafÄ±ndan vurularak etkisiz hale getirildi.

 

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Bu akÅŸam saatlerinde Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§evredeki vatandaÅŸlarda telefonlarÄ±na saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± kaydederek sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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