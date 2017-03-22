Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± saniye saniye bÃ¶yle kaydedildi

Bu akÅŸam saatlerinde Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§evredeki vatandaÅŸlarda telefonlarÄ±na saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± kaydederek sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da sÄ±cak saatler yaÅŸandÄ±. Silah sesleri duyulan parlamento binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda ve Westminster Köprüsü üzerinde çok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±, saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 12 kiÅŸi de yaralandÄ±.
VatandaÅŸlar saldÄ±rÄ± anÄ±nda çektikleri görüntüleri Youtube hesaplarÄ± üzerinden paylaÅŸtÄ±: