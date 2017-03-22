Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± saniye saniye bÃ¶yle kaydedildi

Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸarkÄ±cÄ± IÅŸÄ±n Karaca, "Senin Ã¼lken, benim Ã¼lkem yok! Tek bir terÃ¶rizm var! Ve hepimizin canÄ± yanÄ±yor!" yazÄ±lÄ± bir gÃ¶rseli Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Karaca, paylaÅŸÄ±mÄ±na, "TavrÄ±m, fikrim, duruÅŸum net!!! " paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.