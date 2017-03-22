Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/03/2017 20:43

SÄ±ÄŸÄ±naÄŸa kaÃ§tÄ±lar mÄ± Parlamento binasÄ±nda milletvekilleri paniÄŸe kapÄ±ldÄ±

londra saldÄ±rÄ±

Londra'da Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde duyulan silah seslerinin ardÄ±ndan milletvekilleri korkuya kapÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki parlamento binasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda önce silah sesleri duyuldu, bir saldÄ±rgan aracÄ±yla yayalarÄ± ezdi. Bütün dünyada son dakika olarak duyurulan geliÅŸmenin ardÄ±ndan bina giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±lÄ±rken, parlamentoda yaÅŸananlarÄ± kameralar kaydetti.

 

 

Parlamento binasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda saldÄ±rÄ± yaÅŸanÄ±rken toplantÄ± halindeki milletvekillerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n ayaÄŸa kalktÄ±klarÄ± görülüyor. o esnada konuÅŸma yapan bir milletvekilinin "Ben evde oturarak zaman geçirmeyeceÄŸim. Ben burada oturacaÄŸÄ±m. Siz de burada oturun." sözleri duyuluyor.

 

 

 

Oldukça eski bir tarihe sahip olan Ä°ngiltere Parlamento binasÄ±nÄ±n altÄ±nda saldÄ±rÄ± halinde milletvekilleri ve devlet yetkililerinin saklanabilecekleri sÄ±ÄŸÄ±naklar olduÄŸu biliniyor. Ancak saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda vekillerin sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa gizlenmedikleri görülüyor.

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londra saldÄ±rÄ±

Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± saniye saniye bÃ¶yle kaydedildi

Bu akÅŸam saatlerinde Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§evredeki vatandaÅŸlarda telefonlarÄ±na saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± kaydederek sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ä±ÅŸÄ±n karaca aÃ§Ä±klama

IÅŸÄ±n Karaca o saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlattÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¶nÃ¼lleri fethetti

Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸarkÄ±cÄ± IÅŸÄ±n Karaca, "Senin Ã¼lken, benim Ã¼lkem yok! Tek bir terÃ¶rizm var! Ve hepimizin canÄ± yanÄ±yor!" yazÄ±lÄ± bir gÃ¶rseli Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Karaca, paylaÅŸÄ±mÄ±na, "TavrÄ±m, fikrim, duruÅŸum net!!! " paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.