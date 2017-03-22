SÄ±ÄŸÄ±naÄŸa kaÃ§tÄ±lar mÄ± Parlamento binasÄ±nda milletvekilleri paniÄŸe kapÄ±ldÄ±

Londra'da Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde duyulan silah seslerinin ardÄ±ndan milletvekilleri korkuya kapÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki parlamento binasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda önce silah sesleri duyuldu, bir saldÄ±rgan aracÄ±yla yayalarÄ± ezdi. Bütün dünyada son dakika olarak duyurulan geliÅŸmenin ardÄ±ndan bina giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±lÄ±rken, parlamentoda yaÅŸananlarÄ± kameralar kaydetti.

Parlamento binasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda saldÄ±rÄ± yaÅŸanÄ±rken toplantÄ± halindeki milletvekillerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n ayaÄŸa kalktÄ±klarÄ± görülüyor. o esnada konuÅŸma yapan bir milletvekilinin "Ben evde oturarak zaman geçirmeyeceÄŸim. Ben burada oturacaÄŸÄ±m. Siz de burada oturun." sözleri duyuluyor.

Oldukça eski bir tarihe sahip olan Ä°ngiltere Parlamento binasÄ±nÄ±n altÄ±nda saldÄ±rÄ± halinde milletvekilleri ve devlet yetkililerinin saklanabilecekleri sÄ±ÄŸÄ±naklar olduÄŸu biliniyor. Ancak saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda vekillerin sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa gizlenmedikleri görülüyor.