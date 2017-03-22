Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/03/2017 20:39

IÅŸÄ±n Karaca o saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlattÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¶nÃ¼lleri fethetti

Ä±ÅŸÄ±n karaca aÃ§Ä±klama

Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸarkÄ±cÄ± IÅŸÄ±n Karaca, "Senin Ã¼lken, benim Ã¼lkem yok! Tek bir terÃ¶rizm var! Ve hepimizin canÄ± yanÄ±yor!" yazÄ±lÄ± bir gÃ¶rseli Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Karaca, paylaÅŸÄ±mÄ±na, "TavrÄ±m, fikrim, duruÅŸum net!!! " paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Westminster Köprüsü üzerinde düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Türk müziÄŸinin efsane isimlerinden IÅŸÄ±n Karaca, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla, saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda tavrÄ±nÄ± çok net ortaya koyup, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±. "Senin ülken, benim ülkem yok! Tek bir terörizm var! Ve hepimizin canÄ± yanÄ±yor!" yazÄ±lÄ± bir görseli Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Karaca, paylaÅŸÄ±mÄ±na, "TavrÄ±m, fikrim, duruÅŸum net!!! Her türlü terörizme hayÄ±r! Londra'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± esefle kÄ±nÄ±yorum!!! Brüksel'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n yÄ±l döneminde olmasÄ± daha üzücü..." notunu ekledi. Karaca, payÅŸlaÅŸÄ±mÄ±na eklediÄŸi notta yer alan "Brüksel'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n yÄ±l döneminde olmasÄ± daha üzücü..." ifadeleriyle ilginç detayÄ± ortaya koydu.

Ä°ÅŸte IÅŸÄ±n Karaca'nÄ±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:

 

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