Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/03/2017 21:30

TÃ¼rkiyeâ€™nin Viyana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak ErdoÄŸan'a o pankartÄ± aÃ§tÄ±lar

Viyana'da TÃ¼rk BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grup TÃ¼rkiyeâ€™nin Viyana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ±nÄ±n Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak 'ErdoÄŸan TÃ¼rklerini yurduna gÃ¶tÃ¼r' yazÄ±lÄ± pankart

Viyana'da Türk BüyükelçiliÄŸi binasÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±na yan apartmandan geçen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Avusturya Kimlik (Identitre Bewegung) Hareketi mensubu kiÅŸiler, elçilik binasÄ±nÄ±n ön cephesine Avusturya'nÄ±n eski komutanlarÄ±ndan Prens Eugen'in siluetinin bulunduÄŸu, üzerinde "ErdoÄŸan, Türklerini yurduna götür" yazÄ±lÄ± pankart açtÄ±. Elçilik çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n müdahalesi ile derhal olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan saldÄ±rganlar, çektikleri fotoÄŸraflarÄ± kendi internet sitelerinde paylaÅŸtÄ±.

Viyana Büyükelçilik güvenlik birimlerinin olaya müdahale etmediÄŸi görülürken, polisin geniÅŸ güvenlik önlemleri aldÄ±ÄŸÄ± binada, soruÅŸturma devam ediyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

londra saldÄ±rÄ±

Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± saniye saniye bÃ¶yle kaydedildi

Bu akÅŸam saatlerinde Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§evredeki vatandaÅŸlarda telefonlarÄ±na saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± kaydederek sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

londra saldÄ±rÄ±

SÄ±ÄŸÄ±naÄŸa kaÃ§tÄ±lar mÄ± Parlamento binasÄ±nda milletvekilleri paniÄŸe kapÄ±ldÄ±

Londra'da Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde duyulan silah seslerinin ardÄ±ndan milletvekilleri korkuya kapÄ±ldÄ±.

Ä±ÅŸÄ±n karaca aÃ§Ä±klama

IÅŸÄ±n Karaca o saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlattÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¶nÃ¼lleri fethetti

Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸarkÄ±cÄ± IÅŸÄ±n Karaca, "Senin Ã¼lken, benim Ã¼lkem yok! Tek bir terÃ¶rizm var! Ve hepimizin canÄ± yanÄ±yor!" yazÄ±lÄ± bir gÃ¶rseli Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Karaca, paylaÅŸÄ±mÄ±na, "TavrÄ±m, fikrim, duruÅŸum net!!! " paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.