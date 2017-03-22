TÃ¼rkiyeâ€™nin Viyana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak ErdoÄŸan'a o pankartÄ± aÃ§tÄ±lar

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grup TÃ¼rkiyeâ€™nin Viyana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ±nÄ±n Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak 'ErdoÄŸan TÃ¼rklerini yurduna gÃ¶tÃ¼r' yazÄ±lÄ± pankart
Viyana'da Türk BüyükelçiliÄŸi binasÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±na yan apartmandan geçen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Avusturya Kimlik (Identitre Bewegung) Hareketi mensubu kiÅŸiler, elçilik binasÄ±nÄ±n ön cephesine Avusturya'nÄ±n eski komutanlarÄ±ndan Prens Eugen'in siluetinin bulunduÄŸu, üzerinde "ErdoÄŸan, Türklerini yurduna götür" yazÄ±lÄ± pankart açtÄ±. Elçilik çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n müdahalesi ile derhal olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan saldÄ±rganlar, çektikleri fotoÄŸraflarÄ± kendi internet sitelerinde paylaÅŸtÄ±.
Viyana Büyükelçilik güvenlik birimlerinin olaya müdahale etmediÄŸi görülürken, polisin geniÅŸ güvenlik önlemleri aldÄ±ÄŸÄ± binada, soruÅŸturma devam ediyor.