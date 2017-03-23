Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bilanÃ§osu arttÄ±

DÃ¼n akÅŸam saatlerinde Londra'da meydana gelen iki ayrÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, Ã¶len ve yaralÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± arttÄ±.

Ä°ngiliz baÅŸkenti, dün beklenmedik saldÄ±rÄ±larla ÅŸoka girdi. Kentin kalbinde bulunan Westminister Köprüsü'nde önce aracÄ±yla yayalarÄ± ezen saldÄ±rgan, ardÄ±ndan parlamentoya girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Son bilgilere göre olayda 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, yaklaÅŸÄ±k 40 kiÅŸi de yaralandÄ±.

TERÖRÄ°ST VURULDU

Dün öÄŸleden sonra meydana gelen olay, Ä°ngiltere'yi ÅŸoka soktu. Londra'da, Ä°ngiltere Parlamentosu yakÄ±nlarÄ±ndaki Westminster Köprüsü üzerinde meydana gelen saldÄ±rÄ±da, bir kiÅŸi, arazi aracÄ±nÄ± yayalarÄ±n üzerine sürdü, daha sonra da parlamento binasÄ±nÄ±n önüne doÄŸru gelerek bahçe duvarÄ±na çarptÄ±. Bu sÄ±rada parlamento önünde bir polisin bÄ±çaklandÄ±ÄŸÄ± bildirilirken, silah sesleri geldiÄŸi duyuldu. Yetkililer, bÄ±çaklÄ± saldÄ±rganÄ±n, polise saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ancak diÄŸer polisler tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.Emniyet yetkilileri, yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, aralarÄ±nda saldÄ±rgan ve bÄ±çaklanan polisin de bulunduÄŸu 5 kiÅŸinin öldüÄŸünü duyururken, 40 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ä°ngiliz polisi, aksi bulgulara rastlayÄ±ncaya kadar olayÄ± "terör saldÄ±rÄ±sÄ±" olarak nitelediklerini vurguladÄ±.

MECLÄ°S'E KÄ°LÄ°T

SaldÄ±rganÄ±n aracÄ±yla yayalarÄ± ezmesinin ardÄ±ndan Westminister Köprüsü'nün üzeri mahÅŸer yerine dönerken, Reuters ajansÄ±nÄ±n servis ettiÄŸi fotoÄŸraflarda, otobüsün lastiÄŸinin altÄ±nda cansÄ±z ÅŸekilde yatan bir kadÄ±nÄ±n bedeni ve saÄŸa sola daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ yaralÄ±lar dikkati çekti.Ä°lk gelen haberlerde, köprü üzerindeki saldÄ±rÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda parlamento içinde farklÄ± bir saldÄ±rganÄ±n daha bulunduÄŸu belirtilmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi sÄ±rada gerçekleÅŸtirilen parlamento toplantÄ±sÄ± kesildi, parlamento kilitlendi. Vekiller ise, bir süre salonda bekletildi. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda parlamentoda olan BaÅŸbakan Theresa May'in, güvenli yollardan konutuna götürüldüÄŸü ve durumunun iyi olduÄŸu bildirildi. May, olay sonrasÄ± yapÄ±lacaklara iliÅŸkin, "Cobra" olarak adlandÄ±rÄ±lan "acil güvenlik komitesi", hükümet bakanlarÄ±, acil müdahale servislerinin ve emniyet birimlerinin yöneticilerinden oluÅŸuyor. Komite, en son toplantÄ±sÄ±nÄ± 2005 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda Londra metrosuna düzenlenen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± toplanmÄ±ÅŸtÄ±. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Westminster bölgesinde metro seferleri bir süreliÄŸine durduruldu, istasyonlar boÅŸaltÄ±ldÄ±.

BAKAN YARDIMCISI KAÇMAK YERÄ°NE YARALILARA YARDIM ETTÄ°

Köprü üzerindeki saldÄ±rÄ±da yaralananlar arasÄ±nda, FransÄ±z okulunda okuyan ve 15-16 yaÅŸlarÄ±nda üç FransÄ±z gencin de bulunduÄŸu belirtilirken, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Thames nehrine düÅŸen bir kadÄ±nÄ±n da kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. KadÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r yaralÄ± olduÄŸu ve tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haber verilirken, saldÄ±rÄ±dan kurtulmak için nehre atladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Öte yandan Ä°ngiltere'nin OrtadoÄŸu'dan Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tobby Ellwood'un, parlamento önünde saldÄ±rgan tarafÄ±ndan bÄ±çaklanan polis memurunu kurtarmak amacÄ±yla kalp masajÄ± yapmasÄ± ve görevlilere yardÄ±m etmesi dikkati çekti. Ellwood'un, polis memurunun tüm uÄŸraÅŸlara raÄŸmen kurtarÄ±lamamasÄ± üzerine büyük üzüntü içinde olduÄŸu gözlendi.

BAÅžBAKAN MAY'I HIZLA KAÇIRDILAR

Parlamento, Londra'nÄ±n en sÄ±kÄ± korunan binasÄ± olarak bilindiÄŸinden, saldÄ±rÄ± ÅŸok etkisi yarattÄ±.BaÅŸbakan Theresa May, saldÄ±rÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±r anlaÅŸÄ±lmaz zÄ±rhlÄ± aracÄ±yla beÅŸ dakika uzaklÄ±ktaki BaÅŸbakanlÄ±k Konutu'na götürüldü. May'in makam aracÄ±nÄ±n yüksek hÄ±zla hareket ettiÄŸi gözlendi. 2005 yÄ±lÄ±nda 51 kiÅŸinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teröre karÅŸÄ± büyük önlemler alan Ä°ngilizler, tek kiÅŸinin gerçekleÅŸtirdiÄŸi tahmin edilen saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda yeniden sÄ±kÄ± güvenlik önemlemleri aldÄ±.

MAY: Ä°NGÄ°LTERE TERÖRE TESLÄ°M OLMAYACAK

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, olayÄ±n ardÄ±ndan olaÄŸanüstü güvenlik zirvesi (KOBRA) gerçekleÅŸtirdi. Zirvenin ardÄ±ndan Downing Street 10 numarada BaÅŸbakanlÄ±k Konutu önünde gazetecilere bir açÄ±klama yapan May, "LondralÄ±lar her zamanki gibi hayatlarÄ±na normal bir ÅŸekilde devam edecek. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacaÄŸÄ±z, kötülüÄŸün ve nefretin bizi ayÄ±rmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz" dedi. Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± "HastalÄ±klÄ± ve ahlaksÄ±zca bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±" olarak deÄŸerlendiren May, saldÄ±rÄ±nÄ±n bir kiÅŸi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸini, dünyanÄ±n en eski yasama organlarÄ±ndan Ä°ngiltere Parlamentosu'na düzenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n, parlamentonun savunduÄŸu 'demokrasi, hukukun üstünlüÄŸü, özgürlük ve insan haklarÄ±' gibi ilkeleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.