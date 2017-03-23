Son dakika Avrupa Komisyonu TÃ¼rkiye'nin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'ni Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Avrupa BirliÄŸi Komisyonu ErdoÄŸan'Ä±n "Siz bÃ¶yle davranmaya devam ederseniz, yarÄ±n dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde hiÃ§bir AvrupalÄ±, BatÄ±lÄ±, gÃ¼venle, huzurla sokaÄŸa adÄ±m atamaz. Bu tehlikeli yolu aÃ§arsanÄ±z en bÃ¼yÃ¼k zararÄ± siz gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n Ã¼zerine Londra'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'nin AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'ni Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa BirliÄŸi Büyükelçisi'ni çaÄŸÄ±rdÄ±. Öte yandan komisyon tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada da, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sözleriyle ile ilgili açÄ±klama bekliyoruz." denildi. ErdoÄŸan dün yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Avrupa'ya seslenerek ÅŸöyle demiÅŸti: "Bize parmak sallayan AvrupalÄ±lara sesleniyorum; Türkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sürüklenecek bir ülke deÄŸildir. DünyanÄ±n her yerinde bu yaÅŸananlar çok yakÄ±ndan takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarÄ±n dünyanÄ±n hiçbir yerinde hiçbir AvrupalÄ±, BatÄ±lÄ±, güvenle, huzurla sokaÄŸa adÄ±m atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanÄ±z en büyük zararÄ± siz görürsünüz."