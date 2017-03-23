Londra'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len kadÄ±n KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len kadÄ±n TÃ¼rk. BabasÄ± KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk annesi ise Ä°spanyol olan 43 yaÅŸÄ±ndaki AyÅŸe Fradeâ€™nin saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 4 kiÅŸiden biri olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

AVRUPA/LONDRA-Londra’daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda KÄ±brÄ±slÄ± Türk kökenli kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°ngilterede’ki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaydenen kadÄ±nÄ±n BabasÄ± KÄ±brÄ±slÄ± Türk çÄ±ktÄ±. annesi ise Ä°spanyol olan 43 yaÅŸÄ±ndaki AyÅŸe Frade’nin saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 4 kiÅŸiden biri açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. KÄ±brÄ±slÄ± Türk AyÅŸe Frade, saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu sÄ±rada çocuklarÄ±nÄ± okuldan almak için bölgede bulunuyordu. AyÅŸe Frade, teröristin sivil halkÄ±n üzerine sürdüÄŸü arabanÄ±n altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.BabasÄ± KÄ±brÄ±slÄ± Türk annesi ise Ä°spanyol olan 43 yaÅŸÄ±ndaki AyÅŸe Frade’nin saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 4 kiÅŸiden biri olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra’daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda otobüs altÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin KÄ±brÄ±slÄ± AyÅŸe Frade olduÄŸu tespit edildi Londra’daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda otobüs altÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin KÄ±brÄ±slÄ± AyÅŸe Frade olduÄŸu öÄŸrenildi. Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ölen kadÄ±n Türk.

Londra’daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda otobüs altÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin KÄ±brÄ±slÄ± AyÅŸe Frade olduÄŸu öÄŸrenildi.